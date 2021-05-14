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Bakan Varank'tan kritik yerli aşı açıklaması

14.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

Bakan Varank'tan kritik yerli aşı açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının devam ettiği Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

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TARİH VERDİ

Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye’nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

DHA

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