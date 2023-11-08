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Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı! "Bitme noktasına geldi"

08.11.2023 10:30 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadeleye ilişkin yeni mesajlar vererek "Terör bitme noktasına geldi" dedi.

Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı! "Bitme noktasına geldi"

TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda konuşan Bakan Yerlikaya'nın gündeminde terör örgütleriyle mücadeleye yönelik operasyonlar vardı.

Yerlikaya konuyla ilgili "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden, hain Bölücü Terör Örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör, hamdolsun bitme noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya ayrıca terörle mücadele operasyonlarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"DEAŞ’a yönelik bin 149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı. 507’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Sol terör örgütlerine yönelik 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi."

Operasyonun adı: Sibergöz! Operasyonun adı: Sibergöz!

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Ali Yerlikaya

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