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Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde operasyon, 1034 kişi yakalandı

28.11.2023 08:30 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen Çember-7 operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 1034 firarinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yeni bir operasyonun detaylarını paylaştı. 81 ilde düzenlenen operasyon kapsamında 1034 firarinin yakalandığını ifade eden Bakan Yerlikaya, "Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"81 ilde eş zamanlı olarak 24.483 personelle 4.158 ikamet ve 4.348 noktada yapılan uygulamalarda “Aranan Şahıslara” yönelik gerçekleştirilen “ÇEMBER-7" operasyonlarında arama kaydı bulunan 1034 firari yakalandı.

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahıslardan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 450 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 324 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 164 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 76 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 20 şahıs olmak üzere toplam 1034 kişi yakalandı.

Bu yakalanan şahıslar arasında adam öldürmeden 13⃣şahıs, hırsızlıktan 342 şahıs, yaralamadan 239 şahıs, cinsel suçlardan 43 şahıs, yağmadan 54 şahıs, dolandırıcılıktan 148 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 90 şahıs, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 9 şahıs, FETÖ/PDY örgütüne üye olmaktan 2 şahıs ve diğer suçlardan 24 şahıs bulunmaktadır.

1034 KİŞİ YAKALANDI

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı 7.795 ekip ve 24.483 personel ile 4.158 ikamet ve 4.348 noktaya yapılan "Çember-7" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 1034 kişi, yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."


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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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