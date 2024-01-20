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Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde 'göçmen kaçakçısı' operasyonu

20.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa ve Adana’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-8” Operasyonlarında 37 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörünün yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! İki ilde 'göçmen kaçakçısı' operasyonu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Adana’da Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-8” Operasyonlarında 37 Göçmen Kaçakçılığı Organizatörü yakalandığını belirterek, "Umut tacirliği yaparak insanları kandıran, binlerce insanı göç yollarında ölüme sürükleyen, Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

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Bakan Yerlikaya operasyonun detaylarını şu sözlerle anlattı;Operasyonlar sonucu; Termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

199 PERSONEL KATILDI

"Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Şanlıurfa ve Adana’da; 48 Ekip, 10 Özel Harekat unsuru ve 199 Personelin katılımıyla 18 Ayrı adrese “Kalkan-8” Operasyonu düzenlendi.

PARALARA EL KONULDU

Operasyonlar sonucu; Termal kameralar, çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Şanlıurfa göçmen kaçakçılığı
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