HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Böyle yakalandı

Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Böyle yakalandı

25.12.2023 09:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden ordu ve asker ile ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulunan O.K. isimli şahsın Antalya'da yakalandığını duyurdu. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şahsın yakalanma anlarını 'Gereği yapıldı' başlığıyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Böyle yakalandı

Antalya'da O.K. isimli şahıs, ordu ve asker ile ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulundu.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğü, O.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Bakan Yerlikaya, şahsın yakalandığı anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

GCLFBGIXkAAandH

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"GEREĞİ YAPILDI!

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası;

Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı.

Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DEM Parti'nin skandal 'Trabzonlu da Tekirdağlı da rahat olmayacak' çıkışına Fatih Altaylı'dan sert tepki 'Bunlar reziller'DEM Parti'nin skandal 'Trabzonlu da Tekirdağlı da rahat olmayacak' çıkışına Fatih Altaylı'dan sert tepki 'Bunlar reziller'
Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'Hafize Gaye Erkan şimdi o paylaşımla gündemde! 2014'te söylemiş: 'Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır'
Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!Soylu'nun yüzüne ağır sözler söyleyince gerginlik zirve yaptı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Ali Yerlikaya
En Çok Okunan Haberler
İkinci el araçta rota oraya çevrildi, ezber bozuldu! Nöbetçi noterler doldu taştı: 'Şimdi doktor kızıma alıyorum'

İkinci el araçta rota oraya çevrildi, ezber bozuldu! Nöbetçi noterler doldu taştı: 'Şimdi doktor kızıma alıyorum'

Dzeko taraftarı çıldırttı: Galatasaray ağlıyor!

Dzeko taraftarı çıldırttı: Galatasaray ağlıyor!

AK Parti ve MHP'ye açık açık yeşil ışık!

AK Parti ve MHP'ye açık açık yeşil ışık!

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Canlı yayına Starbucks bardağıyla çıktı! Kanaldan açıklama geldi

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Şehit cenazesinde Özgür Özel'e tepki! Vali Ünlü'nün makam aracıyla alandan ayrıldı

Kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu

Kayıp çiftin cesetleri ırmağa devrilen araçta bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Yılın Son Fırsatları bugün sona eriyor! Ünlü moda markalarındaki dev indirimleri kaçırmayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.