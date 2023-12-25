Bakan Yerlikaya 'Gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Böyle yakalandı

Antalya'da O.K. isimli şahıs, ordu ve asker ile ilgili tepki çeken paylaşımlarda bulundu.
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğü, O.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı.
Bakan Yerlikaya, şahsın yakalandığı anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;
"GEREĞİ YAPILDI!
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası;
Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı.
Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."