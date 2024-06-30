Bakan Yerlikaya İzmir'deki patlamanın görüntülerini paylaştı! İşte o anlar

İzmir Torbalı'da meydana gelen patlama panik yarattı, ortalık savaş alanına döndü. Ayrancılar Mahallesi, Barış Manço Caddesi'ndeki bir şırdancıda saat 15.00 sıralarında patlama oldu. Patlamanın sanayi tipi tüpten kaynaklı olduğu belirtildi.

İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

BAKAN YERLİKAYA OLAY ANINI PAYLAŞTI

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana gelmiştir.

Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edilmiştir.

Patlamada maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız da yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Konuya ilişkin tahkikat devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI TUGAY'DAN OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'ndeki patlamada 5 kişinin öldüğünü, 63 kişinin yaralandığını belirtti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





