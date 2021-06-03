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Bakan Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması

03.06.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsle mücadele kapsamında bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk'tan aşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugüne kadar 813 bin öğretmenin aşılandığını, bu ay da geriye kalan eğitim çalışanlarının aşısının tamamlanacağını açıkladı.

BAKAN KOCA: YAŞ SINIRI OLMAKSIZIN TÜM ÖĞRETMENLERİMİZ AŞI OLABİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılamasıyla ilgili olarak "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin." açıklamasını yapmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Ziya Selçuk Fahrettin Koca
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