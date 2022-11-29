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  4. Bakanlıktan terör soruşturması açıklaması! Aralarında İstanbul, Mersin, Ataşehir ve Seyhan belediyeleri de var

Bakanlıktan terör soruşturması açıklaması! Aralarında İstanbul, Mersin, Ataşehir ve Seyhan belediyeleri de var

29.11.2022 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından "belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarına" ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak, yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal edeceği bildirildi. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalara ilişkin olarak da açıklama yapıldı.

Bakanlıktan terör soruşturması açıklaması! Aralarında İstanbul, Mersin, Ataşehir ve Seyhan belediyeleri de var

İçişleri Bakanlığı, belediyelerde yürütülen terör soruşturmaları kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde elde edilen bilgi ve bulguların Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşıldığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesindeki inceleme ve soruşturmaların da kısa sürede tamamlanarak Cumhuriyet başsavcılıklarına ulaştırılacağını bildirdi.

Bakanlık, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığınca belediyelerde yürütülen terör soruşturmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

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Belediyelerle ilgili Bakanlığa intikal eden her türlü ihbar ve şikayetin titizlikle incelendiği, terör faaliyetleriyle ilgili ulaşan tüm iddiaların da derhal inceleme ve soruşturma sürecine tabi tutulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme ve soruşturmalar sonucunda, terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı personel tespit edilirse bu personelin işe alım süreçleri incelenerek, bu konuda elde edilen bilgi ve bulgular müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarıyla yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikal ettirilmektedir.

İBB VE SEYHAN BELEDİYESİNDE SORUŞTURMALAR HENÜZ TAMAMLANMADI

Bu kapsamda, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Ataşehir Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda yapılan tespitler ve elde edilen bilgi ve bulgular yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarıyla paylaşılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Seyhan Belediyesinde yürütülen inceleme ve soruşturmalar da çok kısa süre içerisinde tamamlanarak, müfettişlerimizce düzenlenecek tevdi raporları ile elde edilen bilgi ve bulguların yetkili Cumhuriyet başsavcılıklarına intikali sağlanacaktır. Terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı olduğu tespit edilenlerin isimleri müfettişlerimizce düzenlenen tevdi raporlarının içerisinde Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmektedir." (AA)

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