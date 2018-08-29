HABER

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 16:18 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 ilin il müdürlüklerine, gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerde ve devam eden çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının tercih edilmesine ilişkin genelge gönderildi. Genelgeye göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden yapım işleri ile tüm imalatlarda ilgili mevzuatlara göre kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda öncelikli olarak yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi istendi.

"Yerli ve milli"ye genelgeli teşvik! 81 ile gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 81 ilin il müdürlüklerine, gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerde ve devam eden çalışmalarda yerli ve milli ürünlerin kullanımının tercih edilmesine ilişkin genelge gönderildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yerli ve milli ürünlerin kullanımı için harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından imzalanan genelge, 81 ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine gönderildi. Genelgede, ileriki dönemde yaşama geçirilecek projelerde yerli ve milli ürünler tercih edilmesi istendi.

YERLİ ÜRETİM ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Buna göre, yeni yapılacak projeler, yapım aşamasında olan işler ve devam eden yapım işleri ile tüm imalatlarda, 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi" amacıyla çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile Kamu İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri ve eklerinde yer alan listeye göre kullanılacak makine, malzeme ve ekipmanda yerli üretim ürünlerin tercih edilmesi gerektiği aktarıldı.

Bu kapsamda, "Yerli Malı Kullanımı Zorunlu Olan Makine-Ekipman Listesine" uyulması gerektiği vurgulanan genelgede, "Öncelikli olarak ülkemizde üretilen ürünlerin tercih edilmesi hususunda gereğini önemle rica ederim." ifadesine yer verildi.

Bakan Kurum, daha önce Bakanlık tarafından inşa edilecek yapılarda, ABD menşeli inşaat malzemelerinin kullanılmayacağını açıklamıştı.

AA

PARTNERUgandalı Abdulkerim zeybek oynadıUgandalı Abdulkerim zeybek oynadı
Pforzheim heyeti Nevşehir'dePforzheim heyeti Nevşehir'de
Taksi durağının yanına inen yaban domuzlarını eliyle beslediTaksi durağının yanına inen yaban domuzlarını eliyle besledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Amerika genelge yerli malı

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Bahar Candan plajda üstsüz fotoğrafını paylaştı!

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Van'da üretildi! Roket ve uçaksavar mühimmatlarına bile dayanıklı

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

Kediciklerden şaşkına çeviren itiraflar!

TSK'dan son dakika açıklaması

TSK'dan son dakika açıklaması

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.