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Bakım hilesini TiKTok'ta paylaştı: Göz altı torbalarından kurtulmanın yolu mutfaktan geçiyor

16.11.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göz altı torbaları ve kırışıklıklar yaşımız ilerledikçe daha büyük problem haline geliyorlar. Giderek artan cilt sorunlarıyla mücadele etme yöntemlerini TikTok hesabı üzerinden paylaşan Vicky Derosa, sabahları uyandığında göz altı torbalarını gideren ve cildini sıkılaştıran basit cilt bakımı hilesini açıkladı.

Bakım hilesini TiKTok'ta paylaştı: Göz altı torbalarından kurtulmanın yolu mutfaktan geçiyor

Kadınlar cilt bakımlarına birçok şeyden daha çok önem veriyor. Cildin parlak ve sağlıklı görünmesi daha güzel bir görünüm sağlıyor. Ne yazık ki yaş ilerledikçe ve yorgunluk, stres nedeniyle cilt problemleri gelişebiliyor. Yaşına rağmen oldukça genç görünen Vicky Derosa, TikTok'ta cildini nasıl daha genç gösterdiğini paylaşıyor. Bu yöntem aynı zamanda kolajeni artırıyor, cilt lekelerini açıyor.

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Vicky, göz altı şişkinliklerinizi azaltmak için her mutfakta bulunan malzemenin işe yarayacağınızı belirtiyor. Vicky'e göre buz kalıplarının içerisine döktüğünüz kahve binlerce lira olan kremlerden daha etkili olabilir.

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Yüzüne sürdüğü buz küpleriyle yüzünün ve göz altlarının şişkinliğinden kurtulduğunu gösteren Vicky, "Bu buz küplerini kafeinden yapıyorum" diye açıklıyor. Vicky sabah uyanır uyanmaz yüzünü suyla yıkayıp kahve küpüyle gözlerinin altını ovuşturuyor.

KAHVELİ BUZ KÜPÜ NASIL YAPILIR?

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Kahve küplerini yapmanın yolu oldukça basit. Hazırladığınız kahveyi buz küplerinin içerisine doldurup dondurmanız yeterli. Hazırlanan kahveli buz küplerini her sabah uygulayabilirsiniz. Vicky, "Önce gözlerimin altına sürüyorum, sonra kahveyi tüm yüzüme sürüyorum" diyor.

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"Biraz dağınık ama inanın işe yarıyor. Kollajeninizi artırıyor. Antioksidanlar sayesinde harika şeyler yapıyor. Aslında güneş lekelerinden kurtulmanıza yardımcı oluyor." İzleyiciler bu kolay hack karşısında hayrete düştüler ve yorumlarda Vicky'ye teşekkür ettiler. Meraklı bir hayran, "Bunu paylaştığınız için teşekkür ederiz," dedi.

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