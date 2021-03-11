Balığın içinden viski içen adama politikacıdan tepki: 'Hastalıklı davranış!'

Avustralya'da bir tekne üzerinde ilginç davranışıyla dikkat çeken ve ismi açıklanmayan adam TikTok'ta yayınlanan videoyla tepkilerin odağındaydı.

15 saniyelik videodaki adam ölü bir balığın boyun kısmından viski şişesini yerleştirirken görülüyor. Adam daha sonra balığın dudaklarını sıkıştırarak içkiyi içmeye başlıyor.

Göğsünden aşağı içkinin döküldüğü görülen adama tezahürat yapıldığı da duyuluyor. Video yaklaşık 450 bin kez görüntülendi ve TikTok'a 450'den fazla yorum aldı. Söz konusu adam çoğu kullanıcıdan kötü yorum alırken Avustralyalı politikacı Emma Hurst'un da tepkisini çekti.

POLİTİKACIDAN TEPKİ: HASTALIKLI DAVRANIŞ

Emma Hurst, ''bazı insanlar bu tür davranışların eğlenceli olduğunu söylese de, bu tür davranışların toplumun beklentileriyle uyumlu olmadığını söylemeliyim.

Videodaki sahneler hayvanlara muazzam bir saygı eksikliği olduğunu gösteriyor. Bir hayvanın ölümü nasıl bu kadar eğlenceli bulunabilir. Ölüm mizah olmamalı. O ölü bir köpek olsaydı kimse komik bulmazdı, biz onu son derece saygısız bulurduk. Gördüğümüz tamamen hastalıklı bir davranış'' dedi.



