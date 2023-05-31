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  4. Balıkesir'de iki aile arasında silahlı çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'de iki aile arasında silahlı çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı var

31.05.2023 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iddiaya göre aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1'i ağır 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Balıkesir'de iki aile arasında silahlı çatışma çıktı! Çok sayıda yaralı var

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan kavgada pompalı tüfeklerle ateş açılması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan ve aralarında husumet olan iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki taraf da birbirlerine pompalı tüfeklerle ateş etti.

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1'İ AĞIR 7 YARALI!

Bunun sonucunda, Ozan A. (26), Ahmet D. (36), Ali V. (41), Necati V. (38), Kerem Mert Ö. (31) Kamil V. (37) ve Sezer A. (27) çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Ozan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kavganın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 2 kişiyi gözaltına aldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Bandırma çatışma

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