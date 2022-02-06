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Balıkesir'de korkutan yangın! Yaşlı çift canını zor kurtardı

06.02.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşlı çift yanan evlerini bırakıp kendilerini zor dışarı attı. Hüzünlü gözlerle evinin söndürülmesini izleyen kadının çaresizliği ise yürekleri burktu.

Balıkesir'de korkutan yangın! Yaşlı çift canını zor kurtardı

Edinilen bilgiye göre, yangın akşam 19:30 sıralarında Tuzcumurat Mahallesi 262. Sokak’ta meydana geldi. Birer odalı 2 katlı evin üst katında sobadan çıkan yangın, kısa sürede evi sardı. Alt katta yemek yiyen Emin ve Serpil Şahin çifti yukarıdan alevlerin gelmesi üzerine kendilerini dışarı attı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile kontrol altına alındı. Evi yanan kadın yangına müdahale edilirken sağlık ekiplerini geri çevirdi. Hüzünlü gözlerle yangına müdahale edilmesini izlerken hali yürekleri parçaladı.

"KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK"

Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Kış günü yaşlı çift evsiz kalırken yangının sobadan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Evi yanan Serpil Şahin, “Aksam yemek yedik, sofrayı kaldırıyordum, üst kattan ışık gelmeye başladı ev yanıyor cık çık dedim, hemen. Kendimizi zor dışarı attık” dedi. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
yangın Balıkesir
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