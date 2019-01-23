Balıkesir'de silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir otelin balkonunda otururken silahlı saldırıya uğrayan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde sahibi olduğu otelin balkonunda oturan Hakkı Evran (39) ile yanında bulunan emlak danışmanı İnan Özyolcu'ya (40), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş edildi.

Başına kurşun isabet eden İnan Özyolcu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bacaklarından yaralanan Evran ise Burhaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İnan Özyolcu'nun cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Saldırının fail ya da faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

