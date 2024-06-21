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Balkanlar'da birçok ülke elektriksiz kaldı! Hayat durma noktasına geldi... Daha önce böylesine rastlanmadı, peş peşe hepsini etkiledi

21.06.2024 16:34
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Balkanlar’da öğle saatlerinde birçok ülkede elektrik kesintisi yaşandı. Bölgede daha önce örneğine rastlanmayan bölgesel elektrik kesintisi, Bosna Hersek ve Karadağ ile kısmen Hırvatistan ve Arnavutluk’ta etkili oldu. Hırvatistan elektrik sistemindeki arızanın Karadağ’da başladığını ve ardından Bosna Hersek ve Hırvatistan’ı etkilediğini belirtti. Bosna Hersek’te trafik lambaları hizmet dışı kaldı, birçok işletme faaliyetlerine ara verdi. Saraybosna’da tramvay seferleri durdu.

Balkanlar'da birçok ülke elektriksiz kaldı! Hayat durma noktasına geldi... Daha önce böylesine rastlanmadı, peş peşe hepsini etkiledi

Balkanlar’da yaşanan elektrik kesintisi hayatı durma noktasına getirdi. Bölge ülkelerinden yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre Bosna Hersek ve Karadağ’da arıza nedeniyle elektrik dağıtım sistemi neredeyse tamamen hizmet dışı kaldı. Karadağ Enerji ve Madencilik Bakanı Sasa Mujovic, basına yaptığı açıklamada elektrik sistemindeki arızanın sebebinin yüksek hava sıcaklığı nedeniyle artan elektrik kullanımından kaynaklı aşırı yüklenme olduğunu söyledi. Karadağ Elektrik Dağıtım Sistemi (CEDIS) tarafından yayınlanan açıklamada, “Karadağ’ın neredeyse tamamı şebekedeki arızalar nedeniyle elektriksiz kaldı” denildi.

TRAFİK LAMBALARI HİZMET DIŞI KALDI

Bosna Hersek’te ülke genelinde yaşanan kesinti nedeniyle trafik lambaları hizmet dışı kalırken, birçok işletme faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Başkent Saraybosna’da tramvay ve troleybüs seferleri durdu.

Bosna Hersekli yetkililer, bölgeyi etkisine alan elektrik kesintisinin Karadağ’daki güç şebekesinde yaşanan bir problemle başladığını belirtti. Bosna Hersek’in kamu elektrik hizmeti sağlayıcı firması Elektroprivreda tarafından yayınlanan açıklamada, elektrik kesintisinin nedeninin bölgede yaşanan bir iletim hattı arızası olduğu ve bu arızanın Bosna Hersek’teki elektrik sistemini de etkilediği ifade edildi.

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ÇOK SAYIDA POLİS SAHAYA GÖNDERİLDİ

Elektrik kesintisi, Hırvatistan’ın başta Dalmaçya kıyıları olmak üzere belirli bölgelerinde de etkili oldu. Hırvatistan da elektrik sistemindeki arızanın Karadağ’da başladığını ve kesintinin Karadağ’ın ardından Bosna Hersek ve Hırvatistan’ı etkilediğini yazdı. Hırvatistan’ın Split kentinde trafik lambalarının hizmet dışı kalması nedeniyle çok sayıda polis sahaya gönderildi. Elektrik kesintisine alışveriş merkezlerinde yakalananlar, kesintiyle birlikte toplu şekilde araçlarına dönünce AVM’lerin garajlarında trafik sıkışıklığı yaşandı.

Arnavutluk’ta ise başkenti Tiran, Durres, İşkodra ve Saranda’nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde kesinti meydana geldi.

Yerel saatle 12.20 sıralarında başlayan kesinti sonrasında yaklaşık bir saat içerisinde çeşitli bölgelere kademeli olarak yeniden elektrik verilmeye başlandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Balkanlar elektrik kesintisi
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