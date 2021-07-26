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Balkondan düşen çocuğu ölümden marketin tentesi kurtardı

26.07.2021 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evin balkonunda oynarken dengesini kaybederek düşen yabancı uyruklu çocuk, önce marketin tentesine, sonra yere düştü. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.

Balkondan düşen çocuğu ölümden marketin tentesi kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yeni Mahalle Kızılırmak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 yaşındaki M. E. isimli yabancı uyruklu çocuk, evinin balkonunda oynarken dengesini kaybederek aşağı düştü.

SESİ DUYUNCA YARDIMA KOŞTU

4 yaşındaki çocuk, önce binanın giriş katında bulunan marketin tentesinin üzerine, daha sonra da yere düştü. Gelen sesi duyan market sahibi, hemen küçük çocuğun yardımına koşarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.E.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayı anlatan market sahibi, “Akşam üzeriydi. Ben tentelerimi kapatmaya gerek duymadım. Ben karşıda otururken çocuğun orada oynadığını gördüm. Yukarı tırmanmaya çalışırken bir anda dengeni kaybetti. Tentesinin üzerine düştü, tente hızını kesti. Daha sonra yere düştü. Allah’tan ciddi bir şey olmadı” dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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