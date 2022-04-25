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Baltalı dehşet! Polis memuru olan komşusuna böyle saldırdı

25.04.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Ayhan A., apartman bahçesinde gürültü nedeniyle daha önceden tartıştığı komşuları polis memuru M.A.G. ve eşi Dilek G.’ye balta ile saldırdı. Polis memuru M.A.G. balta darbesiyle bacağından yaralandı. Ayhan A. ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Saldırıya uğrayan Dilek G. karara tepki göstererek "Çocuklarımızın önünde baltayla saldırdı, eşim ölebilirdi" dedi.

Baltalı dehşet! Polis memuru olan komşusuna böyle saldırdı

Olay Sakarya'nın Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi Şifa Sokak üzerinde meydana geldi. Apartmanın zemin katında oturan polis memuru M.A.G. ve eşi Dilek G., bahçede bulunan banklarda gürültü yapıldığı gerekçesiyle komşuları Ayhan A. ile geçen ay tartıştı. Taraflar önceki gün yeniden bahçede karşılaşınca aynı konu nedeniyle tartışmaya başladı.

KÜFÜRLER YAĞDIRDIKTAN SONRA BALTAYLA SALDIRDI

Tartışmanın ardından iddiaya göre küfürler yağdıran Ayhan A., daha sonra komşuları M.A.G. ve eşi Dilek G.’ye baltayla saldırdı.

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Sokakta süren kısa bir kovalamacanın ardından Ayhan A., yere düşen M.A.G.’yi bacağından yaraladı. Bu sırada Dilek G. araya girerek, Ayhan A.'yı engellemeye çalıştı. Ardından çevreden gelen komşuları tarafları ayırdı. Yaralanan M.A.G., hastaneye götürülürken, baltalı saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyette işlemleri tamamlanan Ayhan A., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, yaralanan M.A.G.’nin tedavisi evde devam ediyor.

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SALDIRI ANI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Yaşanan olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde iki komşu arasında yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından Ayhan A.’nın yere düşen M.A.G.’ye balta ile vurduğu sırada önce Dilek G. ardından da çevredekilerin engellemeye çalıştığı görülüyor.

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"EŞİM ÖLEBİLİRDİ, ADALET YERİNİ BULSUN İSTİYORUZ"

Olayın ardından yaşadığı dehşeti anlatan Dilek G., baltayla saldıran komşularının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Daha önce husumetimiz olan komşumuz, eşim ve çocuklarımla gezmek için dışarı çıktığımızda kapımızın önünde eşime baltayla saldırdı. Çocuklarım da bu dehşeti yaşadı. Eşim yaralandı, hayatını da kaybedebilirdi, çocuklarım babasız kalabilirdi ve bu kişinin şu anda serbest kaldığını öğrendik. Gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını ve bu kişinin gerekli cezayı almasını istiyoruz. Adalet yerini bulsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapacağız” dedi. (DHA)

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