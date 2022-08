Bankadan satın almıştı! Adeta korku evine dönüştü "Kapı, pencere ve dolaplar..."

Kan donduran olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Ordubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bir çocuk annesi 46 yaşındaki S.G., bir banka tarafından satışa sunulan, içinde ev de bulunan 35 dönümlük fındık bahçesini ihaleye girerek 650 bin liraya satın aldı. Dehşete düşüren olaylar ise bundan sonra başladı. S.G.’nin evi satın almasından sonra birkaç kez eve hırsız girdi. Bunun üzerine S.G., evine güvenlik kamerası taktırdı.

6 GÜN İÇİNDE İKİ KEZ SİLAHLI SALDIRI

Söz konusu ev 6 gün önce geceleyin kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. S.G., jandarmaya ve savcılığa şikayette bulundu. Ancak S.G.’nin evi dün gece de kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Evin kapısına ve pencerelerine kurşun yağdırıldığı olayda saldırganlar güvenlik kameralarını da silahla ateş ederek bozdu.

"İLLA ÖLMEMİZ Mİ GEREKİYOR"

Kimliği belirsiz şahıslar tarafından 6 gün içinde evi iki kez kurşun yağmuruna tutulan S.G., yine jandarmaya şikayette bulundu. S.G., "Eve daha önce hırsız girdi. Kamera taktırdık. Bu kez de 6 gün içinde iki kez silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar kameralara da ateş edip kırdılar. Can güvenliğimiz yok. Saldırganların bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyorum. Çok sayıda kurşun kapı ve pencere camları ile evin içindeki dolabı delik deşik etti" ifadelerini kullandı. Saldırganların bir an önce bulunmasını isteyen S.G., "İlla ölmemiz mi gerekiyor, illa buradan cenaze mi çıkması gerekiyor" diye konuştu. (İHA)