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  4. Bankaların kredi vermediği vatandaşları hedef olarak seçtiler! 6 kişi gözaltında

Bankaların kredi vermediği vatandaşları hedef olarak seçtiler! 6 kişi gözaltında

16.11.2021 19:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda, tefecilik yapan 6 kişi yakalandı. Şahısların bankalardan kredi alamayan vatandaşlara faiz karşılığında borç para verdiği ve vatandaşların mal varlıklarına haciz koydurarak mağdur ettikleri öğrenildi.

Bankaların kredi vermediği vatandaşları hedef olarak seçtiler! 6 kişi gözaltında

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 2 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, tefecilik çetesini çökertti.

BANKALARDAN KREDİ ALAMAYAN VATANDAŞLARA FAİZ KARŞILIĞINDA BORÇ VERDİLER

Kayseri ve çevre illerde zor durumda bulunan ve bankalardan kredi alamayan vatandaşlara faiz karşılığında borç para veren çete, borçlandırdıkları vatandaşları mağdur etti.

VATANDAŞLARIN MAL VARLIĞINA HACİZ KOYDURDULAR

Vatandaşların üzerlerine kayıtlı bulunan ev ve araçlarına haciz koydurarak icra takibi başlattıran çete, mağdur ettikleri vatandaşlardan borcunu ödemeyenleri alıkoyarak korkutup tehdit ederek yüklü miktarda faiz aldı. Ekipler, takip neticesinde tespit edilen M.A., A.K., M.S., M.T., A.T. ve İ.Ç.’yi yakalamak için hareket geçti.

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Kayseri ve Çorum’da operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu ve geçmiş dönemde de birtakım olaylarda birlikte hareket ettikleri belirlenen 6 kişiyi düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Ayrıca şüpheliler, benzer şekilde çok sayıda vatandaşı mağdur ettikleri, tefecilik suçunun yanı sıra kişilerin içerisinde bulundukları zor durumdan faydalanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işledikleri de tespit edildi.

ARAMALARDA POS CİHAZI BULUNDU

Öte yandan, ekipler tarafından şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, mağdurlar adına düzenlenmiş senet, pos cihazı ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (İHA)

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