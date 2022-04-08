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Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

08.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banyolar genelde dar tasarlandığı için dekorasyonu en zor olan alanların başında geliyor. Hâl böyle olunca küçük alandan maksimum fayda sağlayacak tasarımları tercih etmek gerekiyor. Kötü bir banyo dekorasyonu ise banyo keyfini olumsuz etkiliyor. Zevkiniz, bütçenize uygun tasarımlar, küçük dokunuşlar ve banyo keyfinizi arttıracak ürünlerle banyonuzu daha elit bir hâle getirebiliriz. İşte karşınızda banyoda geçirdiğiniz zamanın keyfini katlayacak ürünler!

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Yoğun geçen bir günün ardından banyo keyfi yapmak gibisi yok! Peki, hem banyonuzda geçirdiğiniz zamanın kalitesini arttıracak hem banyonuzu daha işlevsel hâle getirecek ürün önerilerine ne dersiniz? O hâlde banyonuza çok yakışacak, birbirinden şık, kullanışlı ve kaliteli ürünlere yer verdiğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım mı?

1. Duş kabini sistemleri ve jakuzilerle keyifli duş keyfi

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

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Duş kabinleri banyoların vazgeçilmez parçalarından biri. Banyonuzun büyüklüğüne, planına göre duş kabininin şeklini ve boyutunu seçebilirsiniz. Banyonuzun boyutu büyükse jakuzi ya da küvetleri de banyonuza yerleştirebilirsiniz. Ancak küçük bir alanınız varsa yuvarlak veya kare duş kabini bölümüyle alanı daraltmadan kullanışlı bir banyo elde edebilirsiniz. Eğer hangi modeli alacağınıza karar veremiyorsanız Avrupa Duş Duşakabin'i tercih edebilirsiniz. Model, temperli cam kullanıldığı için oldukça dayanıklı. Dilerseniz duş teknesi üzerine yerleştirebileceğiniz ürünü direkt zemine de sabitleyebilirsiniz. Siyah rengiyle banyonuzun havasını değiştirecek ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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2. Zemin ve duvar kaplamalarıyla zevkinizi yansıtın

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Banyonuzda sürekli aynı fayansları görmekten sıkıldınız mı? O hâlde onları değiştirebilirsiniz. Eğer tüm banyoyu tadilata sokmak istemiyor, zaman ve ekonomik olarak daha makul bir seçenek arıyorsanız Kolhis Suya Dayanıklı Mutfak Banyo Zemin Mermer Fayans'a mutlaka göz atmalısınız. Banyolarda yoğun nem ve buhar olduğu için kullanacağınız ürünlerin bu koşullara dayanıklı olması gerekir. Sağlığa zarar vermeyen ürün, sıcaklık ve su geçirmez yapısı sayesinde banyolarda rahatlıkla tercih edilebilir. Kendinden yapışkanlı olduğu için yüzeylere kolay uygulanır. Banyonuzun atmosferini tamamen değiştirecek ürün, kaliteli malzemesiyle sizi bekliyor!

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Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

3. Duş başlıkları ile konforlu banyo deneyimi yaşamaya ne dersiniz?

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Banyoların vazgeçilmez aksesuarlarından duş başlığı sistemleri, farklı ihtiyaç ve zevklere göre şekilleniyor. Yağmur duş başlıkları hem estetik duruşları hem banyo keyfini katlamaları nedeniyle en sık tercih edilen ürünler arasında. Siz de banyo keyfinizi arttıracak yağmur duş başlığı arayışındaysanız Vilas Florida Tepe Duş Seti, aradığınız ürün olabilir. Fiyat performans açısından tüm beklentilerinizi karşılayacak model krom kaplama olduğu için korozyona karşı direnç gösterir ve uzun süre sorunsuz kullanılır. Set içinde el duşu ve sabunluk da yer alır. Böylece ekstra ürün almak zorunda kalmazsınız.

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4. Kullanışlı mobilyalarla banyonuzun görünümünü değiştirebilirsiniz

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Banyolar küçük alanlar olduğu için birçok eşyanın sığdırılması oldukça zor olabilir. Banyo aksesuarlarının, temizlik ürünlerinin, havlu, fön ve tıraş makinelerinin düzenli şekilde yerleştirilmesi gerekir. Banyo dolapları bu aşamada imdadınıza yetişir. En çok tercih edilen modeller genellikle aynalı dolaba, lavabo altında ekstra depolama alanına, kişisel bakım ürünleri ve havluları saklayan dolaba sahip setler diyebiliriz. Karen Banyo Akasya Banyo Dolabı, tüm ihtiyaçlarımızı karşılar. Sette yer alan dolaplar MDF kaplamayken lavabo ise seramik materyale sahip olduğundan uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz. Kullanışlı banyo dolabıyla banyonuza yeni bir soluk getirmeye hazır mısınız?

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5. Banyo lavabonuzu yenileyerek yepyeni bir banyoya kavuşabilirsiniz

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Banyo lavabosunu seçerken işlevsel ve kaliteli ürünleri tercih etmek, uzun süre sorunsuz kullanmanızı sağlar. Su lekesi ve parmak izi bırakmayan modeller, banyonun her daim temiz görünmesine yardım eder. Bocchi Milano Etejerli Lavabo, şıklığı kaliteyle birleştirir. Hemen her banyo dekorasyonuna kolayca uyum sağlayacak lavabo modeli, antrasit rengiyle de görenleri kendine hayran bırakır. Siz de banyonuza çok yakışacak, dilerseniz parlak metal dilerseniz mat siyah bataryalarla tamamlayabileceğiniz, zarif tasarımıyla göz dolduran bir lavabo modeli arayışındaysanız Bocchi Milano Etejerli Lavabo'yu mutlaka değerlendirmelisiniz!

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6. Banyo aksesuarlarıyla banyonuzu renklendirin

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Aksesuarlar küçük bir dokunuş gibi görünse de aslında zevkinizi en iyi gösteren dekorasyon ürünü. Doğru tercih yaptığınız takdirde hem tarzınızı yansıtır hem kullanıldıkları alanı daha şık hâle getirir. Banyonuz, dekoratif ürünlere yer veremeyeceğiniz kadar küçükse sabunluk, diş fırçalık gibi ürünlerde tarzınızı yansıtan modelleri tercih edebilirsiniz. Bu noktada Primanova Bergama Banyo Seti, doğru bir seçenek olabilir. Seramik materyalle üretilen, 5 parçadan oluşan set, modern tasarımı, işlevselliği, hemen her banyoya uyum sağlayacak rengi ve desenleri ile banyonuza çok yakışacak!

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7. Aydınlatma sistemi ile banyonuzu ferah ve geniş hâle getirin

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Aydınlatma, evin her noktasında oldukça önemli bir unsur. Karanlık, yeterli ışık alamayan yerlerde kullanıldığında daha ferah ve geniş bir alan hissi verir. Ülkemizde çoğu evde banyoların penceresi bulunmuyor. Bunun sonucunda doğal ışıktan mahrum kalan banyolarda kullanılan aydınlatmalar daha önemli hâle geliyor. Banyo aynalarının kenarında yer alan LED köşe ışıkları genel aydınlatmaya fayda sağlıyor ancak tek başına da yeterli olmuyor. Apliqa Torqu Eskitme Boyalı Banyo Aplik, şık görünümü ve yüksek aydınlatma gücü ile banyonuzu bambaşka bir hâle getirmek için sizi bekliyor, acele edin!

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8. Mumları kullanarak banyonuzu egzotik bir alana dönüştürün

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Mum ve şamdanlar geçmişte sadece aydınlatma amacıyla kullanılsa da günümüzde dekorasyon unsuru olmanın yanı sıra verdiği sakinlik hissi nedeniyle de sık kullanılıyor. İşlevsel mumlar evin her alanında tercih edilebiliyor. Banyonuzda da doğru mumları kullanarak hem banyonuzun güzel kokmasını sağlayabilir hem loş bir atmosfer yaratarak banyo keyfinizi katlayabilirsiniz. Obbje Amber Kokulu Soya Mumu, güzel görüntüsü ve muhteşem kokusu ile tam aradığınız özellikleri size sunuyor. Parafin yerine %100 doğal soya ile üretildiği için zehirli gaz salınımı yapmıyor ve sağlığınıza zarar vermiyor.

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9. "Banyoda tablo olur mu?" demeyin, neden olmasın?

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

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Tablo ve çerçeveler evinizi tamamen özelleştiren, "ev" hissini en fazla uyandıran objeler diyebiliriz. Tabloları oturma odası, yatak odası ve mutfağın yanı sıra banyoda da gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Tablolar yerleştirildiği mekâna daha samimi bir hava kattığı için banyonuzda mutlaka yer vermelisiniz. Puu Design'ın mottolu ahşap çerçeveleri, banyonuzun atmosferini değiştirmeye geliyor! Su ve buhar sizi endişelendirmesin. Çerçeveler ışığa ve suya dayanıklı olduğu için banyoda rahatça kullanabilir, zevkinizi yansıtabilirsiniz. Duvara çiviyle sabitleyebileceğiniz çerçeveleri dilerseniz çift taraflı yapışkanlı bantla da asabilirsiniz.

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10. Banyo toplarıyla stresinizi atın

Banyonuzdan uzun süre ayrı kalamamanızı sağlayacak ürünler

Tüm günün yorgunluğunu ve stresini sıcak bir banyoyla atmak gibisi yok. Peki, banyo keyfinizi katlayacak bir ürüne ne dersiniz? Khaco Banyo Bombaları Seti, stresten kurtulmanıza ve dinlenmenize yardım eder. İçinde farklı aromalarda 9 adet banyo bombası bulunan set, doğal formülü sayesinde cildinize zarar vermez. Durulaması da oldukça kolay banyo toplarıyla banyo keyfini daha uzun süre çıkarabilirsiniz. Oldukça şık tasarımıyla da dikkat çeken ürünü dilerseniz sevdiklerinize hediye edebilir, onların da keyifli bir banyo deneyimi yaşamalarına yardım edebilirsiniz.

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