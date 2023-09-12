Barbie akımının son perdesi estetik ameliyatlar oldu! "Barbie vajina" diyerek tanıttı... Sosyal medyada gündem yarattı

Barbie akımları her geçen gün yayılırken bir güzellik uzmanının yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Genital bölgede yer alan iç dudakların estetik müdahaleyle küçültülmesi anlamına gelen labioplati prosedürünü gerçekleştirdiği sırada o anları çekerek sosyal medyadan paylaşan güzellik uzmanı gönderisine "Bir küçük dudak meselesi" yazınca tepkilerin hedefi oldu.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının eleştiri yağmuruna tuttuğu gönderisinde güzellik uzmanı etiket kullanarak "Barbie vajinası" yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birisi bunun bana şaka olduğunu söylesin" yorumunu yaptı.

Bir başka sosyal medya kullanıcı ise "Uzun süre ne olduğunu anlayamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten sünnet gibi" dedi.