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    4. Barbie akımının son perdesi estetik ameliyatlar oldu! "Barbie vajina" diyerek tanıttı... Sosyal medyada gündem yarattı

    Barbie akımının son perdesi estetik ameliyatlar oldu! "Barbie vajina" diyerek tanıttı... Sosyal medyada gündem yarattı

    12.09.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Margot Robbie'nin başrolünü üstlendiği "Barbie" filminin vizyona girmesinden bu yana tüm dünyayı adeta Barbie çılgınlığı sardı. Barbie konsepti estetik ameliyatlara da sıçrayınca sosyal medyanın tepkisi gecikmedi. Bir güzellik uzmanı yaptığı paylaşımda "Barbie vajina" olarak adlandırdığı operasyonunu paylaşınca sosyal medyada gündem yarattı.

    Barbie akımları her geçen gün yayılırken bir güzellik uzmanının yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Genital bölgede yer alan iç dudakların estetik müdahaleyle küçültülmesi anlamına gelen labioplati prosedürünü gerçekleştirdiği sırada o anları çekerek sosyal medyadan paylaşan güzellik uzmanı gönderisine "Bir küçük dudak meselesi" yazınca tepkilerin hedefi oldu.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının eleştiri yağmuruna tuttuğu gönderisinde güzellik uzmanı etiket kullanarak "Barbie vajinası" yazdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Birisi bunun bana şaka olduğunu söylesin" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcı ise "Uzun süre ne olduğunu anlayamadım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Gerçekten sünnet gibi" dedi.

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    sosyal medya Vajina barbie estetik

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