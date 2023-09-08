Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek isterken gözünün ortasında kocaman bir delikle kaldı... “Gözyaşlarım dışarı çıkıyor”

Çin’in Honhot kentindeki yerel bir güzellik salonunda düşük göz kapağı ameliyatı yaptıran bir kadın kabusu yaşadı. Cerrahi prosedür için 14.500 baht (yaklaşık 10 bin 956 TL) ödeme yapan hasta ameliyatın bitiminde ise sağ gözünün tam ortasında oluşan bir delikle uyandı. Göz kapağının kapalı olmasına rağmen dış dünyayı görebildiği bu delik nedeniyle gözyaşının dışarı sızdığını ve hafif bir rüzgar esintisinde bile gözüne toz kaçtığını söyledi.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Güzellik kliniğinin durumu düzeltmek için yaptığı 3 cerrahi operasyonda başarısızlıkla sonuçlandı. Klinik ameliyat sırasında deliğin oluştuğunu reddederek deliğin ortaya çıkmasını, enfeksiyona ve uygunsuz ameliyat sonrası bakıma bağladılar. İsmi açıklanmayan kadın tazminat davası açtı ve yerel sağlık yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.