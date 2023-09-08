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    4. Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek isterken gözünün ortasında kocaman bir delikle kaldı... “Gözyaşlarım dışarı çıkıyor”

    Estetik operasyon kabusu oldu! Güzelleşmek isterken gözünün ortasında kocaman bir delikle kaldı... “Gözyaşlarım dışarı çıkıyor”

    08.09.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çin'in Hohhot kentinden ismi açıklanmayan bir kadın düşük göz kapağı şikayetiyle estetik operasyon yaptırdı. Ancak operasyon hiç beklemediği bir şekilde sonuçlandı. Şoke edici tıbbi kaza göz kapaklarının sağ gözünün ortasında büyük bir deliğin oluşmasına neden oldu.

    Çin’in Honhot kentindeki yerel bir güzellik salonunda düşük göz kapağı ameliyatı yaptıran bir kadın kabusu yaşadı. Cerrahi prosedür için 14.500 baht (yaklaşık 10 bin 956 TL) ödeme yapan hasta ameliyatın bitiminde ise sağ gözünün tam ortasında oluşan bir delikle uyandı. Göz kapağının kapalı olmasına rağmen dış dünyayı görebildiği bu delik nedeniyle gözyaşının dışarı sızdığını ve hafif bir rüzgar esintisinde bile gözüne toz kaçtığını söyledi.

    TAZMİNAT DAVASI AÇTI

    Güzellik kliniğinin durumu düzeltmek için yaptığı 3 cerrahi operasyonda başarısızlıkla sonuçlandı. Klinik ameliyat sırasında deliğin oluştuğunu reddederek deliğin ortaya çıkmasını, enfeksiyona ve uygunsuz ameliyat sonrası bakıma bağladılar. İsmi açıklanmayan kadın tazminat davası açtı ve yerel sağlık yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin estetik

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