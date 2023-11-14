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Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında sinirler canlı yayında gerildi: Senin amacın siyasi

14.11.2023 00:13 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Barış Yarkadaş ile Hacı Yakışıklı TV100'deki Taksim Meydanı programında gergin anlar yaşadı. İkili, Anayasa Mahkemesi (AYM) ile Yargıtay arasındaki kriz hakkında tartışma yaşadı. Yarkadaş Yargıtay'ın AYM'ye yaptığını fonksiyon gaspı olarak değerlendirmesi ve AYM'nin Yargıtay'dan üstün olduğunu ifade etmesi üzerine Yakışıklı, Yarkadaş'ın amacının siyasi olduğunu belirterek, "AYM Yargıtaydan, Yargıtay da AYM'den üstün değildir. İkisi de birbirinden üstün değildir." ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş ve Hacı Yakışıklı arasında sinirler canlı yayında gerildi: Senin amacın siyasi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Söz konusu karar kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Gazeteci Barış Yarkadaş ve gazeteci Hacı Yakışıklı da TV100'deki Taksim Meydanı programında konu hakkında hararetli bir tartışma içerisine girdi.

"AYM EN YÜKSEK NOKTADIR"

AYM'nin Yargıtay'la aynı kefede olmadığını, AYM'nin en yüksek nokta olduğunu belirten Yarkadaş, "Yargıtay ve AYM'yi aynı kefeye koymayın. Normlar hiyerarşisinde aynı yerde değiller. AYM en yüksek noktadır. Bu AYM'ye yetki vermek için siz meydanlarda dolaştınız 2010 yılında. Sınırsız yetki vermek için. 2010 yılında ben 'hayır' verdim. AYM üstün olmasa nasıl HDP'nin blokesini nasıl kaldırdı? Enis Berberoğlu'nu niye serbest bıraktılar? Bu olay Anayasa Mahkemesinin görev fonksiyonunu bir anlamda gasp etmektir." ifadelerini kullandı.

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"YARGITAY FONKSİYON GASPI YAPIYOR"

Yarkadaş ayrıca, "Can Atalay, gezi tutuklusu olduğu için iktidarın da gezi travması olduğu için şu an Yargıtay fonksiyon gaspı yapıyor. Anayasa Mahkemesinin görev alanına giriyor. Ben inanamıyorum. Yargıtay toplanıp Anayasa Mahkemesi üyelerini mi yargılayacak? Bu üyeleri yargılayabilmen için bile Anayasa diyor ki Anayasa Mahkemesinin 9 üyesinin soruşturma kararı vermesi gerekiyor. Kendi kendilerini mi yargılayacaklar?" dedi.

"SENİN AMACIN SİYASİ"

Gazeteci Hacı Yakışıklı, Barış Yarkadaş'ın bu açıklamaları üzerine ne AYM'nin Yargıtay'dan ne de Yargıtay'ın AYM'den üstün olduğunu belirterek Yarkadaş'a, "Hukuku katlediyorsunuz. AYM Yargıtaydan, Yargıtay da AYM'den üstün değildir. İkisi de birbirinden üstün değildir. Barış bey sen okudun mu HDP hakkındaki 50 sayfalık kararı? Ben okudum. Senin amacın siyasi." ifadelerini kullandı.

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