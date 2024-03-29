Bartın canlı seçim sonuçları! Bartın yerel seçim sonuçları belli oldu mu? MHP'nin adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu mu, CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya mı kazanacak?

31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen "Bartın seçim sonuçları'nı merakla bekliyor. "Bartın Belediye Başkanı kim? veya Bartın Belediye Başkanı kim oldu 2024?" gibi sorular seçim ardından arama motorlarında hız kazandı. Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tekrardan seçilecek mi? Pazar sandıklar açılır açılmaz sonuçlar Mynet'te açıklanacak.

Cumhur İttifakı Bartın Belediye Başkan adayı olarak Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ise Muhammed Rıza Yalçınkaya olacak. Yeniden Refah Partisi ise Faruk Tutkun'u aday gösterdi.

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