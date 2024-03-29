Bartın canlı seçim sonuçları! Bartın yerel seçim sonuçları belli oldu mu? MHP'nin adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu mu, CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya mı kazanacak?

31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. Milyonlarca seçmen "Bartın seçim sonuçları'nı merakla bekliyor. "Bartın Belediye Başkanı kim? veya Bartın Belediye Başkanı kim oldu 2024?" gibi sorular seçim ardından arama motorlarında hız kazandı. Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tekrardan seçilecek mi? Pazar sandıklar açılır açılmaz sonuçlar Mynet'te açıklanacak.
Cumhur İttifakı Bartın Belediye Başkan adayı olarak Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı ise Muhammed Rıza Yalçınkaya olacak. Yeniden Refah Partisi ise Faruk Tutkun'u aday gösterdi.
BARTIN SEÇİM SONUÇLARINI MYNET'TEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
## BARTIN BELEDİYE BAŞKANI HÜSEYİN FAHRİ FIRINCIOĞLU KİMDİR?
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1955 yılında Bartın’da doğan FIRINCIOĞLU, İlk ve Orta öğrenimini de Bartın’da tamamladı. Çocukluk yaşlarından itibaren, dönemin Belediye Başkanı olan babası Davut FIRINCIOĞLU ile birlikte yol aldı. Dört dönem Belediye Başkanlığı yapan baba Davut FIRINCIOĞLU gibi çocukluk yaşlardan itibaren gerek sosyal gerekse iş hayatında dürüstlüğü ve şeffaflığı şiar edindi.
Turizm İşletme, Otobüs İşletmeciliği, Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği, Oto Galeri, İnşaat, Kuyumculuk gibi birçok sektörde aktif iş hayatı olan FIRINCIOĞLU, ilk olarak 1994 yılında Yerel Seçimlerde Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere girdi.
2004 yılında DSP İle girdiği Belediye Seçimlerinde Meclis Üyesi olarak seçildi. Aktif olarak başladığı görevi 2009 yılında 1. Sıradan Milliyetçi Hareket Partisi ile girmiş olduğu seçimlerde ilk sırada yeniden seçilerek Belediye Meclisi ve Belediye Başkanlığı vekalet görevini sürdürdü. 2023 yılı Milletvekili seçimleri dolayısıyla istifa eden Belediye Başkanı Cemal AKIN‘ın ardından, oylamaya sunulan Belediye Meclisi kararıyla 46.Dönem Belediye Başkanı olarak göreve başladı. Bartın’ın sevilen ve tanınan ailelerinden ve güler yüzlülüğü ile bilinen Belediye Başkanı Hüseyin Fahri FIRINCIOĞLU, evli ve 2 çocuk babasıdır.