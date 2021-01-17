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  4. Bartın'da kuru yük gemisi battı! Vali'den açıklama

Bartın'da kuru yük gemisi battı! Vali'den açıklama

17.01.2021 13:15 | Son Güncelleme:
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Bartın'da kuru yük gemisi battı! Vali'den açıklama

Bartın İnkumu açıklarında bir gemi battı. Bartın Valisi Sinan Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız." dedi.

Bartın İnkum'un yaklaşık 200 metre açığında kuru yük gemisi battı. Batan geminin çevresinde bulunan 3 geminin şiddetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle bölgeye ulaşamadığı görüldü. Kıyıya, jandarma ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.

BARTIN VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bartın Valisi Sinan Güner, "Üç filikada mahsur kalan tahminen 15 mürettebatın kurtarma faaliyetine başlayacağız." dedi.

Vali açıklamasının devamında şunları ifade etti:

Şu anda bir ölü veya filikaların battığına dair bir haber yok. Hava şartları kötü, kurtarma ekipleri de çıkmakta zorlanıyor.


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