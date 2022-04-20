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Baş ağrısına, migren ataklarına birebir! Şakaklara birer damla sürüp ovaladığınızda...

20.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baş ağrısı ve migren atakları binlerce hatta milyonlarca kişinin en çok çektiği ağrıların başında geliyor. Ağrı kesici içmeden önce doğal bir ağrı kesici denemek ister misiniz? Kesin bir tedavisi olmayan migren ataklarını ve geçmek bilmeyen baş ağrısına karşı, doğal bir tedavi yöntemi olan nane yağı ile müdahale edebilirsiniz. Nane yağı, kas gevşetici ve kan dolaşımını hızlandırıcı özelliğiyle öne çıkıyor. İşte şakaklara nane yağı sürmenin faydası.

Baş ağrısına, migren ataklarına birebir! Şakaklara birer damla sürüp ovaladığınızda...

Günümüzün en şikâyet edilen problemleri arasında baş ağrıları yer alıyor. Fizyolojik ve dış faktörlerden kaynaklanabilen baş ağrısı atakları, kronik bir hal aldığında sosyal hayatımızı oldukça sınırlandırabiliyor.

Migren ve ötesi baş ağrılarını ilaçsız tedavi etmek ve hafifletmek isteyenler ise çareyi alternatif tıp yöntemlerinde arıyor.

Nane yağı baş ağrısı ve migren ağrılarını tedavi etmek için kullanılan en yaygın doğal yöntemlerden biridir. Gerginlikten kaynaklanan baş ağrılarına nane yağının iyi geldiğini birçok çalışma söylüyor.

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İşte nane yağı ile şakaklara masaj yapmanın faydaları...

NANE YAĞININ BAŞ AĞRISINA FAYDASI

Nane yağı, içeriğindeki mentol sayesinde kasların gevşemesine ve ağrının hafiflemesine yardımcı oluyor. Ayrıca nane yağı migren ağrılarının sebep olduğu mide bulantısını da hafifletiyor.

Nane yağı taşıyan kremlerin haricen ağrıyan yere sürülmesi artrit ve diğer kas ve kemik rahatsızlıklarında ağrının hafifletilmesi için yararlı oluyor.

Birer damla nane yağını parmak uçlarınıza alıp şakaklarınıza masaj yaparak uygulayınız.

Kısa sürede nane etkisini gösterecek ve baş ağrınız hafifleyecektir.


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