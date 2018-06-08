Başak Burcu Özellikleri

Başak burcunun üyeleri 22 Ağustos-23 Eylül tarihleri arasında doğan kişilerdir. Burcun gezegeni Merkür'dür. Başak burçlarının uğurlu renkleri açık sarı, açık mavi ve turkuaz, uğurlu sayıları ise beştir. En iyi anlaştıkları burçlar Balık, Yengeç, Boğa ve Oğlak iken pek anlaşamadıkları burçlar arasında Kova, Akrep ve Aslan bulunur. BAŞAK BURCU GENEL ÖZELLİKLERİ Başak burçları pratik zekaya sahip, çalışkan kişilerdir. Oldukça işkolik oldukları söylenebilir. Detaycı ve ayrıntılara önem veren yapıları iş yaşamlarında ne kadar titiz çalıştıklarının bir göstergesidir. Yaptıkları işlerde hataya yer yoktur. Yanıldıklarını hiçbir zaman kabul etmezler. Detaycılıkları özel yaşamlarına da yansır. Dost canlısıdırlar fakat arkadaş seçerken ince eleyip sık dokurlar. Dış görünüşleri soğuk da olsa birine kanları ısınırsa onun uzun süre dost kalmak isterler ve değer verdikleri insanlar için yapmayacakları şey yoktur. Dostlarına karşı her zaman nazik ve samimi davranırlar. Çok iyi bir dinleyicidirler, bu yüzden dostları tarafından sevilirler. Kullanıldıklarını hissettiklerinde o kişiye karşı sert bir tavır alırlar ve ilişkilerini keserler. Çünkü onların yaşamında fazladan gereksiz tek bir insana dahi yer yoktur. Dostluk kavramını çok iyi bilirler ve gerçekten dost olabilecekleri ve bir şeyler paylaşabilecekleri kişilerle görüşmeyi tercih ederler.

Entelektüel zekaları oldukça gelişmiştir. Sanata ilgi duyarlar. Özellikle Edebiyat ve Tarih konuları ilgilerini çeker. Sürekli okur ve araştırırlar. Biraz tutucu ve geleneksel yapıda oldukları söylenebilir. Fikirleri çağdaş olsa da zaman zaman tutumları tam tersini gösterir. Mantık insanıdırlar. Duygularıyla karar veren kişilerden değildirler. Evcimen bir yapıları vardır. Evde vakit geçirmekten hoşlanırlar. BAŞAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Başak burçlarının fizikleri oldukça etkileyicidir. Kendilerine bakmayı sevdikleri için vücutlarına da dikkat ederler. Saçları her zaman çok sağlıklı görünür. Yüzleri pürüzsüz ve muntazam hatlara sahiptir. Fazla makyaj yapmaktan hoşlanmazlar. Başak burcu erkekleri de aynı şekilde her daim mis gibi kokarlar ve bakımlı görünüşleri oldukça etkileyicidir. Ancak metroseksüel oldukları da söylenemez. Etkileyici bakışlara sahiptirler. Yani bakışları boş değil her zamana anlamlıdır. Kendilerinden emin duruşları onlara karizmatik ve gizemli bir hava katar. Giyim kuşamları konusunda oldukça titizdirler. Genelde pastel renklerde gösterişsiz kıyafetleri tercih ederler. İlk bakışta çekici görünmeseler de konuşmaya başladıklarında zekalarıyla karşılarındaki insanı etkilemeyi başarırlar. Merkür'ün etkisinde kaldıkları için elleri narin ve oldukça güzeldir.

BAŞAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ Başak burçları soğuk duruşları nedeniyle kendini beğenmiş kişiler olarak görülürler. Ancak tersine çok cana yakın ve mütevazidirler. Yardımsever ve titiz çalışmaları sayesinde işlerinde her daim başarılı olurlar. Takım lideri olarak görev alabilirler ancak bireysel olarak daha başarılıdırlar. Çok çalışırlar, bu yüzden sosyal yaşamlarını ihmal ederler. Anı sebeple ilişkileri pek uzun süreli olmaz. Ancak her ne kadar duygusal bir karaktere sahip olmasalar da ve tek başlarına güçlü bir karakter sergileseler de onlar da başlarını huzurla ve güvenle bir erkeğin ya da kadının omzuna yaslamaya ihtiyaç duyarlar. Detaycı yapıları her konuda onları uzun bir araştırma evresine sürükler. Kararsız bir tip olmasalar da en doğru kararı verene kadar her seçeneği gözden geçirir ve emin olduktan sonra karar verirler. Bu yönleri çoğu zaman doğru kararı almalarını sağlasa da kimi zaman bu tavırları kimi zaman bunaltıcı bir hal alabilir. Başak burçları karşılarındaki insanı çok acımasız şekilde eleştirebilirler. Bu durum karşılarındaki kişiler için oldukça rahatsız edici olabilir. Eleştirmekten hoşlansalar da eleştirilmekten nefret ederler. Mükemmeliyetçi kişilikleri eleştiriyi ve yanlışı kabul etmez. Güçsüz kişilere yardım ellerini uzatmaktan çekinmezler. Sır saklamayı iyi bilirler ve oldukça ketumdurlar. Güven veren bir dost ve eştirler. Hafızaları çok kuvvetlidir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlarlar ve bu yüzden karşılarındaki insanı sürekli şaşırtırlar.

BAŞAK BURCU OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ Başak burçlarının olumsuz özelliklerinin başında aşırı titiz oluşları gelir. Titiz ve detaycı olmak normalde kişiye kazanç sağlasa da aşırı titiz olmak ve detaylara takılıp kalmak kimi zaman bütünü görememeye ve işleri çözüme kavuşturamamaya sebep olur. Parçaya odaklanmak başak burçlarını bütünden uzaklaştırarak doğru kararlar almalarına engel olabilir. Çok aceleci ve sabırsızdırlar, her şeyin anında olmasını isterler. Bu özellikleri de kimi zaman işlerin yolunda gitmemesine sebep olur ve karşılarındaki kişileri bunaltabilir. Kolay beğenmeyen bir karaktere sahip oldukları için genelde yalnızlığa mahkumdurlar. Her şeyiyle dört dörtlük kişi arayışındadırlar ancak kimsenin mükemmel olmadığını kabul etmezler. Bu yüzden de ilişkileri çok uzun sürmez. Şüpheci tavırları dost edinmeleri konusunda da onları zor durumda bırakır. Çok meraklı ve işgüzar oldukları da söylenebilir. Merakları başlarını belaya sokabilir. Eleştirel bir karakterleri olduğu için karşılarındaki insanları düşünmeden kırabilirler. Biraz patavatsızdırlar. Geleneklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Bu yüzden yeniliklere pek açık oldukları söylenemez. Sağlıklarına aşırı düşkün başak burçlarının hastalık hastası olduklarını söylemek yanlış olmaz. Buluttan nem kapan karakterleri sürekli evham yapmalarına ve kendilerine başka başka hastalıklar yaratmalarına sebep olur.

BAŞAK BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ Başak burcu kadınlarının en göze çarpan özellikleri çekici oluşlarıdır. Pes etmek nedir bilmezler ve kafalarına koydukları şeyi yapmak için büyük bir istek duyarlar, biraz sabit fikirlidirler. İşkolik yapıları dolayısıyla hiçbir zaman çalışmaktan gocunmazlar, çok azimlidirler. Mesaiye kalma fikri canlarını sıkmaz, hatta onları mutlu eder. Hiçbir işi yarım bırakmayı sevmezler. Ayrıntıya fazla takıldıkları için çözüm gözlerinin önünde olsa da göremezler ve ulaşacakları sonuca ulaşmaları zaman alır. Başak kadınları çok nazik ve kırılgandır. Her ne kadar kontrollü ve tedbirli bir yapıya sahip olsalar da onları incitmek çok kolaydır. Kontrolü ellerinde tutmayı severler, bu sayede kendilerini güvende hissederler. Kendilerini üzen insanları kolay affetmezler. Kinci değillerdir ancak kendilerine yapılanı da unutmazlar. Maddi güç Başak kadınları için çok önemlidir. Para, gücü simgeler ve onları güçlü hissettirir. Aşk hayatlarında karşı tarafı fazlasıyla zorlarlar. Elde edilmesi zor kadınlardır. Her şeyden dert yandıkları için onları memnun etmek zordur. Ancak eşlerine karşı çok sadık ve dürüsttürler. Sevgiye değer verirler ve aslında istedikleri tek şey huzurdur. Zekice espriler yapan komik bir yanları da vardır. Karşılarındaki kişinin de kendilerini anlayabilecek entelektüel zekaya sahip olmasını isterler. Hem dostluk ilişkilerinde hem de aşk hayatlarında karşılıklı bilgi alışverişi yapabilmeyi ve birçok konu hakkında konuşabilmeyi isterler. Biraz agresif bir yapıları vardır ve öyle hemen de yumuşamazlar. Yalandan hiç hoşlanmazlar, her zaman dürüstlükten yanadırlar.

BAŞAK BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ Başak erkekleri görünüş olarak oldukça etkileyicidirler ve en dikkat çeken yerleri ise yüzleridir. Keskin yüz hatları ve etkileyici parlak bakışları vardır. Saçlarına şekil verebilmek için saatlerce ayna karşısında vakit geçirebilirler. Giyim kuşama önem verseler de tek başlarına kombin yapma konusunda pek iyi oldukları söylenemez. Bu yüzden genellikle yardım almayı tercih ederler. Başak burcu erkekleri detaylara önem veren, titiz ve inatçı bir kişiliğe sahiptirler. Bir karar alırken binbir süzgeçten geçirir ve analiz ederler. Ancak sonucunda aldıkları karardan fazlasıyla emindirler ve fikirlerini asla değiştirmezler. Burunlarının dikine gitmeyi severler. Eğer inandıkları bir konu hakkında tartışıyorlarsa o konuda eleştirilmeyi asla göze alamazlar. Emin oldukları konularda her zaman haklı olduklarını iddia ederler. Başak erkekleri zekalarıyla ön plana çıkarlar. Dağınıklığa tahammül edemezler. Hayatları baştan aşağı bir düzen içerisindedir. Çok dakiktirler. Plan program yapmadan hareket etmezler. Çok eğlencelidirler ve enerjileri çok yüksektir, bu yüzden arkadaş çevreleri tarafından sevilirler.