Başak Burcu Özellikleri

Detaycılıkları özel yaşamlarına da yansır. Dost canlısıdırlar fakat arkadaş seçerken ince eleyip sık dokurlar. Dış görünüşleri soğuk da olsa birine kanları ısınırsa onun uzun süre dost kalmak isterler ve değer verdikleri insanlar için yapmayacakları şey yoktur. Dostlarına karşı her zaman nazik ve samimi davranırlar. Çok iyi bir dinleyicidirler, bu yüzden dostları tarafından sevilirler. Kullanıldıklarını hissettiklerinde o kişiye karşı sert bir tavır alırlar ve ilişkilerini keserler. Çünkü onların yaşamında fazladan gereksiz tek bir insana dahi yer yoktur. Dostluk kavramını çok iyi bilirler ve gerçekten dost olabilecekleri ve bir şeyler paylaşabilecekleri kişilerle görüşmeyi tercih ederler.

Entelektüel zekaları oldukça gelişmiştir. Sanata ilgi duyarlar. Özellikle Edebiyat ve Tarih konuları ilgilerini çeker. Sürekli okur ve araştırırlar. Biraz tutucu ve geleneksel yapıda oldukları söylenebilir. Fikirleri çağdaş olsa da zaman zaman tutumları tam tersini gösterir. Mantık insanıdırlar. Duygularıyla karar veren kişilerden değildirler. Evcimen bir yapıları vardır. Evde vakit geçirmekten hoşlanırlar.

BAŞAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Başak burçlarının fizikleri oldukça etkileyicidir. Kendilerine bakmayı sevdikleri için vücutlarına da dikkat ederler. Saçları her zaman çok sağlıklı görünür. Yüzleri pürüzsüz ve muntazam hatlara sahiptir. Fazla makyaj yapmaktan hoşlanmazlar. Başak burcu erkekleri de aynı şekilde her daim mis gibi kokarlar ve bakımlı görünüşleri oldukça etkileyicidir. Ancak metroseksüel oldukları da söylenemez. Etkileyici bakışlara sahiptirler. Yani bakışları boş değil her zamana anlamlıdır. Kendilerinden emin duruşları onlara karizmatik ve gizemli bir hava katar. Giyim kuşamları konusunda oldukça titizdirler. Genelde pastel renklerde gösterişsiz kıyafetleri tercih ederler. İlk bakışta çekici görünmeseler de konuşmaya başladıklarında zekalarıyla karşılarındaki insanı etkilemeyi başarırlar. Merkür'ün etkisinde kaldıkları için elleri narin ve oldukça güzeldir.