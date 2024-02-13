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Başakşehir'de kediyi tekmeleyerek öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı! 'Sol bacağımı yaraladı'

13.02.2024 20:00 | Son Güncelleme:
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Başakşehir'de bir kediyi tekmeleyen kişinin görüntüleri olay yarattı. Yılbaşı gecesi bir kediyi asansörde sıkıştırıp ezen sanık 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmesine savcılık itiraz etti. Kediyi tekmeleyerek öldüren sanığın ifadeleri kan dondurdu. İşte o ifade...

Başakşehir'de kediyi tekmeleyerek öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı! 'Sol bacağımı yaraladı'

Başakşehir'de yılbaşı gecesi kediyi asansörde sıkıştırıp ezen sanık hakkında verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası mahkeme tarafından hükmün açıklanması geri bırakılarak ertelendi. Karar sosyal medyada tepki çekti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı mahkemenin kararına itiraz etti. Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık İbrahim Keloğlan, müşteki, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi avukatları Bahtiyar Güner, Hafize Hilal Koçak ve taraf avukatları katıldı.

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“KEDİYE TEKME ATARAK ÖLDÜRDÜM BENİM SOL AYAĞIMI YARALADI"

İbrahim Keloğlan savunmasında, “Benim de bir kedim vardır, olay günü yılbaşıydı, aşırı stres ve yorgunluk ile evime dönmüştüm. Kafamda eşimin beklediği hamilelik testinin sonucu vardı, eve gittiğimde eşim bana çocuğumuzun olamayacağı ve bu durumu daha önceden bilip benden gizlediğini söyledi. Eşim konuşmanın devamında beni teselli etmek için gerekirse bir, iki kedi sahiplenebileceğini belirtti. Bu durum benim daha fazla üzülmemi sağladı, bunun üzerine evden çıktım. Evden çıktığımda hüngür hüngür ağladım, hayat çok acımasız geldi, ölmek istedim, aracıma gittim, sonrasında gidecek bir yerim olmadığı için apartmanıma girdim. Sonrasında asansöre bindim, asansörde kediyi gördüm, ayağımla yere vurup kovmak istedim, attığı pençe ile beni yaralayınca kendimi tamamen kaybettim. Sonrasında yaptıklarımı kesinlikle nasıl yaptığımı bilmiyorum, kediye tekme attım, kovaladım, kediyi tekme atarak öldürdüm. Herkesten çok utanıyorum, çok pişmanım. Kedi benim sol ayağımı yaralamıştır, ben vurduğumda ne amaçla vurduğumu bile hatırlamıyorum, kendimi tamamen kaybetmiştim. Öncelikle beraatımı mahkeme aksi kanaatte ise hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını istiyorum" dedi.

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MAHKEME 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VEREREK CEZAYI ERTELEDİ

Mahkeme sanığa 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan cezasında indirim uygulayarak 1 yıl 3 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkemenin cezayı ertelemesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi karara itiraz etti.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede sanık İbrahim Keloğlan'ın, site sakinleri tarafından beslenip bakımı yapılan kediye asansör içerisinde tekme attığı kedinin koridora kaçtığı Keloğlan'ın koridor içerisindeki kapıları kapatarak kedinin kaçmasını engellediği ve sıkıştırıp defalarca tekmelediği ve bir köşede öldürdüğü anlatıldı. Keloğlan'ın 'Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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