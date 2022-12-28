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Başarılı bir şekilde fırlatıldı! 54 Starlink uydusu daha yörüngeye gönderildi

28.12.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. 54 Starlink uydusunu taşıyan Falcon-9 roketi, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Aktarılanlara göre, aldığı yeni lisansla farklı yörüngelere uydu gönderme iznine erişen SpaceX, son fırlatılan uydular sayesinde abone yoğunluğu yaşanan bölgelere daha hızlı internet erişimi sağlayacak.

Başarılı bir şekilde fırlatıldı! 54 Starlink uydusu daha yörüngeye gönderildi

ABD’li iş adamı Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü’nden yerel saatle 04.35’de başarılı bir şekilde fırlatıldı.

"İNSANSIZ PLATFORMA" İNİŞ

Falcon-9’un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından okyanus yüzeyindeki "insansız platforma" ineceği kaydedildi.

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SpaceX roketi ile fırlatıldı... İstikamet: Ay! SpaceX roketi ile fırlatıldı... İstikamet: Ay!

Aldığı yeni lisansla farklı yörüngelere uydu gönderme iznine erişen SpaceX’in son fırlatılan uydular sayesinde abone yoğunluğu yaşanan bölgelere daha hızlı internet erişimi sağlayacağı belirtildi. (İHA)

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Elon Musk SpaceX Starlink

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