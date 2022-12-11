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Japonya'nın Ay macerası: M1 iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı

11.12.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Japonya şirketi iSpace'in HAKUTO-R görevi çerçevesinde Ay'a göndermeyi hedeflediği M1 uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile fırlatıldı.

Japonya'nın Ay macerası: M1 iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı

Japonya merkezli iSpace şirketi tarafından HAKUTO-R görevi çerçevesinde Ay'a gönderilmesi hedeflenen M1 uzay aracı, SpaceX'e ait Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde fırlatıldı. Uzay aracını taşıyan roket, Japonya saati ile 16.38'de Florida’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı.

BAE TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN 4 TEKERLEKLİ RASHİD KEŞİF ARACI VAR

Görev çerçevesinde 2 robotik gezici ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından geliştirilen 4 tekerlekli Rashid keşif aracını da Ay yüzeyine ulaştırması beklenen M1 uzay aracının kalkıştan yaklaşık 47 dakika sonra Falcon 9 roketinden ayrılarak Ay yolculuğuna başlayacağı bildirildi.

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Japon milyarder Ay yolcularını duyurdu! Bakın kim kim var Japon milyarder Ay yolcularını duyurdu! Bakın kim kim var

Dünya'dan yaklaşık 380 bin kilometre uzakta olan Ay'a doğru yol alacak olan uzay aracının gelecek yıl nisan ayının sonunda Ay yüzeyine inmesi bekleniyor. (İHA)

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uzay Japonya SpaceX Ay (Dünya'nın uydusu)

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