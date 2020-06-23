Basenlere Elveda Diyeceğiniz Basen Eriten Diyet

Sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam gibi pek çok sebebe bağlı olarak basenlerin yağlanması, özellikle kadınların görsel açıdan sorun olarak gördükleri bir konudur. Birçok kadın bu sebeple basenlerini istediği şekle sokmak için çeşitli uğraşlar veriyor. Günümüzde diyet listeleriyle, egzersizlerle ve doğal kürlerle basenlerden kurtulup daha iyi bir görünüm elde etmek mümkün. Basen Oluşumun Nedenleri Nelerdir? Basen ya da kalça bölgesinin genişlemesinin en önemli sebeplerinden birisi genetik faktörlerdir . Basen oluşumuna karşı genetik bir yatkınlığı olanlar her ne kadar sağlıklı beslenseler de bu problemle karşı karşıya kalabilir.

. Basen oluşumuna karşı genetik bir yatkınlığı olanlar her ne kadar sağlıklı beslenseler de bu problemle karşı karşıya kalabilir. Basen oluşumunun bir diğer sebebi ise ** hareketsiz yaşamdır. ** Gün içerisinde vücudun daha aktif olması, egzersizler yapılması basen oluşumu riskini azaltacak durumlar arasındadır. Basen problemine uygun zemin hazırlayan bir diğer faktör ise beslenme alışkanlıklarının yanlış uygulamalarla dolu olmasıdır. Eğer sıkı ve yağsız bir vücuda sahip olmak istiyorsanız olabildiğince sağlıklı ürünleri tercih etmeniz, aşırı gıda tüketiminden uzak durmanız, yağlı gıdaların yanına yaklaşmamanız gerekir. Ayrıca günlük su ihtiyacınızı doğru bir şekilde karşılamanız ve sebze meyve tüketimine dikkat etmeniz beslenme kaynaklı basen oluşumunu önleme noktasında oldukça önemlidir. Basen oluşumuna neden olan başlıca yiyecekler arasında pilav, pasta, poğaça, mısır, şerbetli tatlılar, makarna, kruvasan, cips, kurabiye gibi ürünler bulunuyor. Basen Eriten Diyet Basenleri eritmek için uygulayacağınız diyetin detaylarına geçmeden önce her gün içmeniz gereken basen eriten çayın tarifini paylaşmak daha doğru olacaktır. 2 adet limon, 1 rulo tarçın ve 2 küçük poşet yeşil çay ile birkaç adet nane yaprağını hazırlayın. Daha sonra 1 bardak yeşil çayı demleyin ve sürahiye koyup içine limonları sıkın. Sonrasında tarçın ve nane yapraklarını da karışıma ekleyip üzerine biraz daha su ilave edip buzdolabına koyun. Sabahları uyandığınızda bu çayı tüketmeniz büyük fayda sağlayacaktır.

Kahvaltı: Basen eritmek için vermiş olduğumuz tarifi uygulayarak hazırladığınız çayı içtikten yarım saat sonra kahvaltı aşamasına geçebilirsiniz. Kahvaltıda bir bardak diyet sütle hazırlanan dört kaşık yulaf ezmesini tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma birkaç tane çilek ya da muz da atıp hem karışımın lezzetini hem de doyuruculuğunu artırabilirsiniz. Kahvaltı için bir diğer alternatif ise 2 dilim tam tahıllı ekmekten yapacağınız tosttur. İsterseniz tostun yanına biber ve roka da ilave edebilirsiniz. Ya da bir yumurtayı bol roka ve biberle çırpıp güzel bir menemen hazırlayabilirsiniz.

Öğle: Diyet esnasında öğle yemeğini çok abartmamak, kalori açısından zengin yiyecekler tüketmek yerine açlığı bastıracak ve tokluk hissi verecek sağlıklı, doğal gıdalar tercih etmek daha doğru olacaktır. Öğle yemeğinde bir dilim tahıllı ekmek, bir kase çorba ya da sebze yemeği, bir küçük kase yoğurt ve bol yeşillikli salata tüketebilirsiniz.

Ara öğün: Ara öğün ihtiyaca ve açlık durumuna göre farklı vakitlerde tüketilebilir. İsterseniz kahvaltı ile öğle yemeği arasında, isterseniz de öğle yemeği ile akşam yemeği arasında yiyebilirsiniz. Yediklerinizi abartmamak koşuluyla iki ara öğün de yapabilirsiniz. Ara öğünde 1 tane yeşil elma, 10 tane çilek, 1 tane şeftali ya da yarım muzdan herhangi birini tercih edin.

Akşam: Akşam yemeğinde ise 150-200 gram kadar kırmızı et, balık ya da beyaz et üçlüsünden birini tercih edebilirsiniz. Buna ek olarak 1 dilim tam tahıllı ekmek ve bol yeşillikli salata ile öğünü zenginleştirebilirsiniz. Akşam yemeğinde asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Ayrıca diyet süresince günde en az 2,5 litre su içmeyi ihmal etmeyin . Basen eritme diyeti ve hareketlerini bir arada gerçekleştirerek daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Basen Eriten Hareketler 1. Bacak kaldırma Leg raise olarak da bilinen bu hareket için sırtüstü şekilde yere uzanın. Topuklarınızı yere koyun. Dengede kalabilmek için kollarınızı iki yana uzatıp yerden destek alın. Yerle 90 derecelik açı yapacak şekilde sağ bacağınızı havaya kaldırın. Kalça kaslarınızı iyice sıkıp yavaşça yerden kaldırın. 3 saniye bekledikten sonra kalçanızı yeniden yere indirin. Sağ ayakla yaptığınız 20 tekrardan sonra sol ayakla da 20 tekrar yapın. 2. Plank side ups Tüm vücudun çalışmasına katkı sağlayan plank hareketi basen eritme için de son derece kullanışlıdır. İlk olarak plank pozisyonuna geçin. Tek kolunuzun üstünde yan dönün. Vücudunuzu bütünüyle gergin hale getirin ve yukarıda kalan bacağınızı 30 cm kadar yukarı kaldırıp yavaşça aşağı indirin. 15 tekrardan oluşan üç set halinde bu hareketi yaptıktan sonra vücudunuzun diğer tarafı için de aynı uygulamayı yapın. 3. Hip lift Yere sırtüstü uzanın ve 90 derecelik açıyla dizlerinizi bükün. Kollarınızı bedeninizin yanlarına yerleştirin. Sonrasında yavaşça kalçanızı yukarı kaldırıp tepe noktasında 3'e kadar sayıp yavaşça yere inin. Yapabildiğiniz kadar bu hareketi uygulayın. Kalçanız yere değmeden tekrar etmeye çalışın.