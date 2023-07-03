Başı dertteydi, dallara tutunup bekledi! 21 yaşındaki kadını helikopterle gelip ipten sarkan itfaiye böyle kurtardı

Akıntıya kapılıp tehlikeli bir durumda kalan kalan kadının yardımına helikopterle gelen itfaiye ekibi koştu. İtfaiye personeli kadını iple sarkarak nehirden kurtardı.
Olay, dün Turin kenti yakınlarında meydana geldi. Kent yakınından geçen Stura di Lanzo nehrine düşen 21 yaşındaki bir kadın, bir süre akıntıda sürüklendikten sonra dallara tutundu.
İtalyan itfaiyesi, bölgeye helikopterle intikal etti. Görüntülerde, itfaiye personelinin iple helikopterden sarktığı ve kadına ulaştığı görüldü.
Güvenli bölgeye götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
(DHA)