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  4. Başı dertteydi, dallara tutunup bekledi! 21 yaşındaki kadını helikopterle gelip ipten sarkan itfaiye böyle kurtardı

Başı dertteydi, dallara tutunup bekledi! 21 yaşındaki kadını helikopterle gelip ipten sarkan itfaiye böyle kurtardı

03.07.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da 21 yaşındaki bir kadın Turin kenti yakınındaki nehre düştü. Çaresiz kadın akıntıda sürüklendi, dallara tutundu. İtfaiye ekibi helikopterle bölgeye gelip kadını kurtardı. Kurtarma operasyonundan çok çarpıcı görüntüler kameraya yansıdı.

Başı dertteydi, dallara tutunup bekledi! 21 yaşındaki kadını helikopterle gelip ipten sarkan itfaiye böyle kurtardı

Akıntıya kapılıp tehlikeli bir durumda kalan kalan kadının yardımına helikopterle gelen itfaiye ekibi koştu. İtfaiye personeli kadını iple sarkarak nehirden kurtardı.

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NEHRE DÜŞÜP AKINTIYA KAPILDI

Olay, dün Turin kenti yakınlarında meydana geldi. Kent yakınından geçen Stura di Lanzo nehrine düşen 21 yaşındaki bir kadın, bir süre akıntıda sürüklendikten sonra dallara tutundu.

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İTFAİYE HELİKOPTERLE GELDİ

İtalyan itfaiyesi, bölgeye helikopterle intikal etti. Görüntülerde, itfaiye personelinin iple helikopterden sarktığı ve kadına ulaştığı görüldü.

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Güvenli bölgeye götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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(DHA)

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