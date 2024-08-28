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  4. Basit bir böcek ısırığı deyip geçmeyin! Tüm bacağı tutan bağ dokusu iltihabına yol açıyor

Basit bir böcek ısırığı deyip geçmeyin! Tüm bacağı tutan bağ dokusu iltihabına yol açıyor

28.08.2024 14:50
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Böcek ısırmalarının yaz aylarında arttığını aktaran Acil Uzmanı Dr. Ünal Tetik, bu tür durumlarda yapılması gerekenleri anlattı.

Basit bir böcek ısırığı deyip geçmeyin! Tüm bacağı tutan bağ dokusu iltihabına yol açıyor

Yaz aylarında daha bol ve açık giyinilmesinden, park ve deniz gibi ortamlara daha çok gidildiğinden haşerelere ve böceklere daha çok maruz kalındığını aktaran Dr. Tetik, “İlerleyen saatlerde ısırılan bölgede kızarıklık artıyorsa ve ilerliyorsa bir hekime başvurulmalıdır.” dedi.

Son yıllarda böcek ısırıklarından kaynaklanan çok ciddi yaralanmaların meydana geldiğine tanık olduğunu ifade eden tetik, “Bunlar ilk başta çok basit bir sinek gibi algılansa da sonrasında ciddi ödemlere hatta tüm bacağı tutan bağ dokusu iltihaplarına yol açabilir.” şeklinde konuştu.

Bu nedenle son zamanlarda böcek ısırığı gibi görünen basit tablolarda yoğun bakıma kadar gidebilen durumlarla karşılaşabildiklerini belirten Dr. Ünal Tetik, “Böcekler zaman içinde değişim gösterdiğinden sahip oldukları enzimler ve toksinler farklılaşmaktadır ve insanlar üzerinde farklı etkilere yol açabilmektedir.” dedi.

"DEZENFEKTE EDİLMELİ"

Böcek ısırıkları sonrası ısırılan bölgenin iyi bir şekilde temizlenmesi gerektiğini belirten Tetik, “Çünkü derimiz bizi enfeksiyonlara karşı koruyan bir tabakadır, bu tabaka bozulduğu zaman içine pek çok yerden mikrop girerek, bu bölgede ciddi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Bunlardan en önemlilerinden biri de yaz aylarında karşılaştığımız böcek ısırmaları.” diye konuştu.

Doku bütünlüğü bozulduğunda vücudun enfeksiyona açık hale gelindiğini aktaran Dr. Ünal Tetik, “O bölgenin mutlaka kolonya veya elinizde varsa antiseptik bir solüsyonla temizlenmesi gerekir.” dedi.

"YILAN VE AKREP SOKMALARINA DİKKAT"

Yaz aylarında çok sıcaklarla birlikte yılan sokması ve zehirlenmeleri vakaları ile de karşılaştıklarını dile getiren Dr. Tetik, “Eskişehir’de eskiye oranla daha çok miktarda akrep sokmaları ile de karşılaşıyoruz. Yılan ya da akrep sokması durumunda hiç beklemeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yılan akrep böcek
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