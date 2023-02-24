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Basit bir hıçkırık diyerek geçmeyin! Tehlikeli hastalığın erken uyarıcı işareti olabilir

24.02.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük hayatta yaşadığımız birçok sağlık problemi önemsiz görülerek geçiştirilebiliyor. Ancak en basit durumlar bile riskli hastalıkların belirtisi olabiliyor. Sıklıkla yaşanan hıçkırık krizlerinin iki ölümcül olabilecek hastalığın belirtisi olabileceği öğrenildi.

Basit bir hıçkırık diyerek geçmeyin! Tehlikeli hastalığın erken uyarıcı işareti olabilir

Hıçkırık kısa süreli olduğunda gülmenizi sağlasa da ciddi anlarda ve uzun süre devam etmesi durumunda rahatsız edici olabiliyor. İnsanlar neden hıçkırılır ve hıçkırık nasıl geçer gibi aramalarda bulunuyor. Bazı kişiler stres , heyecan, yemek ve içmek gibi güçlü duygular gibi belirli şeylerin hıçkırıklarını tetiklediğini fark ediyor. Genellikle ciddi olmayan hıçkırığın iki günden uzun sürmesi iki sessiz katilin habercisi olabilir.

HIÇKIRIĞA NEDEN OLAN CİDDİ HASTALIKLAR

İNME

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Çalışmalar olağandışı göğüs ağrısıyla ortaya çıkan hıçkırıkların kadınlarda inmenin erken uyarı işareti olduğunu gösteriyor. Hıçkırık, beynin arkasında meydana gelen ve kadınlarda daha yaygın olan bir tür inme ile ilişkilidir. 2015 yılında yapılan bir araştırma, 10 kadından dokuzunun hıçkırığın felç için bir uyarı işareti olduğunun farkında olmadığını buldu. Wexner Tıp Merkezi'nde bir nörolog olan Dr. Diana Greene-Chandos'a göre, bu belirtiler bazen kadınları " kalp hastalığı veya hazımsızlık aramaya sevk ediyor. "

İnme, beyninizin bir kısmına giden kan akışı kesildiğinde meydana gelen, yaşamı tehdit eden bir beyin krizidir - kan olmadan beyninizdeki hücreler ölebilir veya hasar görebilir.

KARACİĞER VE BÖBREK KANSERİ

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Çalışmalar inatçı hıçkırıkların çok nadiren karaciğer ve böbrek kanseri belirtileri olabileceğini buldu. Cancer Research UK, kanser hastalarının aşağıdaki durumlarda kalıcı hıçkırıklara sahip olabileceğini söylüyor:

Mideleri çalışmayı bırakır ve genişler ve şişer;
Göğüslerini veya yemek borularını (yemek borusu) etkileyen bir enfeksiyona sahip olurlar;
Kanser diyaframlarına baskı yapar;
Beyin tümörü nedeniyle semptomları var;
Böbrekleri normal çalışmaz ve kan kimyası değişir;
Kan kalsiyum seviyeleri yüksektir (hiperkalsemi)
Uzmanlar , bu semptomların genellikle ilerlemiş karaciğer ve böbrek kanseri olanların yaklaşık yüzde dördünde ortaya çıktığını söylüyor.

Karaciğer kanserinin diğer semptomları , iştah ve kilo kaybı, genel halsizlik, hastalık ve cildin sarı renk değişikliğidir.

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Böbrek kanserinin yaygın semptomları şunları içerir: idrarda kan , sırtın alt kısmında veya yanlarda ağrı, yorgunluk, iştah kaybı ve yüksek tansiyondur.

HIÇKIRIK NASIL GEÇER?

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  • Kısa bir süre nefesinizi tutun
  • Soğuk sudan küçük yudumlar alın veya suyla gargara yapın
  • Bardağın uzak tarafından su içmeyi deneyin
  • Bir kağıt torbaya nefes verin
  • Bir limonu ısırın
  • Az miktarda toz şeker yutun
  • Dizlerinizi göğsünüze getirin ve öne doğru eğilin

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