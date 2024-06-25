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'Başka yerde yaşayamam' Yer: Rize! Bisikletini bankanın kapısına bağladı... Çalışanlar içeride mahsur kaldı

25.06.2024 17:02
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
25.06.2024 17:02
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Rize'de çok ilginç bir olay meydana geldi. Bisikletini bankanın kapısına bağlayan bir vatandaş, çalışanların içeride mahsur kalmasına sebep oldu. Banka çalışanları, çevredeki vatandaşların bisikletin bağlantılarını çıkarmasıyla dışarı çıkabildi. İlginç anları videoya kaydeden bir vatandaş ise "Ben başka bir yerde yaşayamam. Ancak Rize'de olur bu" ifadelerini kullandı.

İlginç olay Rize'deki kent merkezinde bulunan bir avm civarında meydana geldi. TRT Haber'de yer alan habere göre; henüz kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, kapalı olduğunu düşündüğü özel bir bankanın kapısına bisikletini bağladı ve oradan ayrıldı.

İÇERİDE MAHSUR KALINCA ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Mesainin ardından bankadan çıkmak isteyen banka personeli ise bisiklet bağlı olduğu için kapıyı açamadı. Çalışanlar, çevredekilerden bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken yaklaşık bir saat boyunca bankada mahsur kaldı.

Bankadaki çalışanlar, vatandaşların bisikletin bağlantılarını çıkarmasıyla birlikte bankadan dışarı çıkabildi.

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Express


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Anahtar Kelimeler:
Rize bisiklet
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