'Başka yerde yaşayamam' Yer: Rize! Bisikletini bankanın kapısına bağladı... Çalışanlar içeride mahsur kaldı

İlginç olay Rize'deki kent merkezinde bulunan bir avm civarında meydana geldi. TRT Haber'de yer alan habere göre; henüz kimliği öğrenilemeyen bir vatandaş, kapalı olduğunu düşündüğü özel bir bankanın kapısına bisikletini bağladı ve oradan ayrıldı.

İÇERİDE MAHSUR KALINCA ÇEVREDEKİLERDEN YARDIM İSTEDİLER

Mesainin ardından bankadan çıkmak isteyen banka personeli ise bisiklet bağlı olduğu için kapıyı açamadı. Çalışanlar, çevredekilerden bisikletin sahibine ulaşılmasını isterken yaklaşık bir saat boyunca bankada mahsur kaldı.

Bankadaki çalışanlar, vatandaşların bisikletin bağlantılarını çıkarmasıyla birlikte bankadan dışarı çıkabildi.









