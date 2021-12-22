Başörtülü doktora hakaret etmişti! Kendini böyle savundu: İroni yaptım

4 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak koronavirüs testi yapıldığı sırada CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in, Diş Hekimi Tuba Taşkın Öztürk'e "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim? Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" sözlerini söylediği gerekçesiyle açılan davada ilk duruşma görüldü. 32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya CHP meclis üyesi İsmail Hakkı Temel ve diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk katıldı. Taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

CHP meclis üyesi İsmail Hakkı Temel savunmasında, "Ben belediye meclis üyesiyim. Toplantıya katılmadan önce pandemi sebebiyle test yapılmaktaydı. O gün bu sebeple toplantıya katılmadan önce testin yapılması için gitmiştim. Ayrıca bir gün önce aşı olmuştum. O gün 'bunun bir zararı olur mu hemşire hanım' diye sordum. Bana 'ben hemşire değilim, doktorum' deyince müştekiye bir zararı olursa doktor elinden zehirlendi derler gibi ironi yaparak durumu dile getirmek istedim. Hakaret kastım yoktur. Böyle anlaşılmış olmasından dolayı çok üzüldüm, özür de diledim. Halen de böyle bir sebeple burada olduğum için üzgünüm müştekiden tekrar özür diliyorum" dedi.

"4,5 AYLIK ÇOCUĞUMU BIRAKIP BU İŞTE GÖREV ALDIM"

Tuba Taşkın Öztürk ise, "O gün belediyeye, belediye meclisinde görevli kişilerin testini yapmak için filyasyon için gitmiştik. Bize liste parti parti bildirilmişti. Kayıt ekibinde bu liste vardı. Onlar kayıt için bu sebeple ilgili parti sorularını soruyorlardı. Ben de virüsle daha yakın temaslı olduğum için farklı bir yerde ve daha korunaklı kıyafetleydim. Test için benim yanıma geldiğinde ağzını açmasını söyledim. Bunun üzerine direkt bana 'senin kafanda o şey var ya ben şimdi sana nasıl güvenebilirim' dedi. Bunun hoş olmadığını söyleyince uyarınca aynı şeyi tekrarladı. 'Ya beni zehirlersen' dedi. Zaten bu sözleri söylediği tanıkların beyanları ile de bellidir" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları tedaviyi reddetme hakkı olduğunu bunun neden yapmadığını sordu. Diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk bu soruya cevaben, "Ben filyasyona başladığım zaman 4,5 aylık çocuğumu bırakıp bu işte görev aldım. O zaman da doğum izni alma hakkım vardı. Bunu kullanmadım. Aynı gerekçe ile bu tedaviyi reddetmedim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti dinlenilmeyen tanıkların duruşmaya katılması ayrıca olay gününe ait kamera kayıtlarının olup olmadığına dair soru sorulması için belediyeye yazı yazılmasına karar verdi. Sanık hakkında adli kontrol şartının da kaldırılmasına karar veren mahkeme duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianameye göre Tuba Taşkın Öztürk'ün Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde diş hekimi olarak görev yaptığına ancak koronavirüs sebebiyle oluşturulan filyasyon ekibinde yer aldığı belirtildi. 4 Mart 2021 tarihinde Bahçelievler Belediyesi meclis üyelerine toplu olarak korona virüsü testi yapıldığı esnada CHP'li Temel'in, Öztürk'e hitaben "Ama senin kafanda şu şey varken ben sana nasıl güvenebilirim? Beni zehirlemeyeceğini nereden bilebilirim" şeklinde sözler sarf ettiği belirtildi. Temel'in alınan ifadesinde Öztürk'e yönelik kullandığı ifadelerin şaka maksatlı olduğu, hakaret etme kastının bulunmadığı, suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. İddianamede şüpheli İsmail Hakkı Temel'in "Hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

DHA

