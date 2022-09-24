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Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia etmişti! Bakanlık açıklama yaptı...

24.09.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia ederek okul yönetiminden şikayetçi olan Nezaket Akbulut hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan açıklama geldi. Bakan Yanık açıklamasında 'Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız' dedi.

Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediğini iddia etmişti! Bakanlık açıklama yaptı...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da üniversite öğrencisinin staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasıyla ilgili, "Söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız" dedi.

Bakan Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul’da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye’nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
başörtüsü Derya Yanık staj
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