Başörtüsünü açıp küfürler eşliğinde yumruk yağdırdı! AVM'de kahve sırasında dehşet saçtı

Geçtiğimiz perşembe günü meydana gelen olay iddiaya göre kahve işletmesinde baristanın sipariş sırasını karıştırmasıyla başladı. Sonradan verdiği siparişi önce alan Ç.H., baristayı uyaran kız kardeşlere kabus yaşattı. Dehşet anları kameralara yansırken güvenlik tarafından gözaltına alınan kadın, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 18.30 sıralarında Beyoğlu’nda bulunan bir AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde zincir kahve dükkanından kahve almak isteyen N.A. ve kardeşi A.A. sıra beklemeye başladı. Kız kardeşler yaklaşık 15 dakika boyunca siparişlerini hazırlanmasını beklediği esnada Ç.H., erkek arkadaşı A.G. ile sipariş vermeye geldi. Siparişi sonra veren Ç.H. önce siparişi alınca, N.A. ve A.A. kardeşler durumdan rahatsız olarak çalışanı uyardı.

KOŞA KOŞA GELİP SALDIRDI, KÜFREDEREK BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇTI

Bunu duyan Ç.H., A.A.’ya "Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun" diyerek bağırdı. Bunun üzerine A.A., Ç.H.’ye kendisiyle muhatap olmadığını, tepkisini baristaya gösterdiğini söyledi. Barista sırayı karıştığını söyleyince Ç.H. siparişini alarak erkek arkadaşıyla dışarıya çıktı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Bir süre sonra öfkeden deliye dönen Ç.H., koşarak kız kardeşlerin yanına gelip saldırdı. A.A.’nın başörtüsünü tutan Ç.H. "kapalı o..." diyerek küfretti. Hakaretle de yetinmeyen Ç. H., A.A.’nın başörtüsünü de açıp saldırmaya devam ederken ortalık karıştı. Ç.H.’nin erkek arkadaşının ve çalışanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ç.H. uzaklaşırken, A.A. ise koltuğa oturup ağladı. O dehşet anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

SALDIRGAN KADIN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kız kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı timler, AVM’den uzaklaşan Ç.H.‘yi gözaltına aldı. Kadının, kız kardeşlerden şikayetçi olması üzerine Ç.H,, A.A. ve N.A. emniyete götürüldü. Emniyette ifadeleri alınan ve birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenilen taraflar, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.

“SEN NE KARIŞIYORSUN, KES SESİNİ”

Saldırıya uğrayan Tıp Fakültesi öğrencisi A.A. şu ifadeleri kullandı:

“Ben Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Saat 18.30 sıralarında ablam N.A. ile AVM’de kahve dükkanına giderek sıra beklemeye başladık. Sıra bize geldiğinde siparişlerimizi verdik ve kahvelerin çıkacağı bölüme yöneldik. Burada bir süre beklemeye devam ettik ancak beklediğimiz süre içerisinde bizden daha sonra sipariş veren ve aynı içecek siparişi verenlerin kahvelerini bizden önce aldıklarını gördük. Ben bu sebeple baristaya 'Bizden sonraki siparişleri neden veriyorsunuz, yaptığınız kahveler bizim siparişimizdi' dedim. Daha sonra barista da bana cevaben ’Evet kusura bakmayın ben sizi atladım sizinle ilgileneceğim’ dediği esnada Ç. isimli şahıs bana bağırarak ’Sen ne karışıyorsun, benim siparişim, kes sesini’ dedi. Ben de kendisine cevaben ’Ben barista ile konuşuyorum, seninle muhatap olmadım bile’ dedim.”

“NASIL DAYAK YEDİN AMA”

A.A. ifadesinin devamında şunları kaydetti:

“Sonrasında yanımda bulunan ablam da Ç.'ye ’Biz barista ile konuştuk, sana bir şey söylemedik’ dedikten sonra Ç. isimli şahıs sinirlenerek ablamın üzerine yürüdü ve ablamı itti ve vurmaya başladı. Ablamı itekleyip vurduktan sonra gitti. İşletmeden çıkacağı esnada sinirlenip geri geldi ve benim üzerime yürüdü. Benim üzerime yürüdüğü esnada bana ’Sen kapalı o...’ demeye başladı, şahıs üzerime yürümeye devam etti ve benim başörtümü açtı. Sonrasında yumruğuyla vücudumun çeşitli yerlerine vurmaya başladı. Sonrasında bizi tekrar çevredeki şahıslar ayırdı ve Ç. isimli şahıs 'Nasıl dayağı yedin ama' diye bağırarak işletmeden çıktı."

“KARDEŞİMİN BAŞÖRTÜSÜNÜ AÇTI”

A.A.’nın ablası N.A. ise ifadesinde şunları söyledi:

“Önce sipariş vermelerine rağmen daha sonra sipariş alanların olduğunu çalışana bildirdik. Ç.H. yanımda bulunan A. A.’ya ’Kes sesini, benim siparişim, sen ne karışıyorsun’ dedi. Ben de Ç. isimli şahsa 'Ben garsona söylüyorum' demem üzerine Ç. isimli şahıs benim sol omzumdan iterek ’ne karışıyorsun?’ dedi. Daha sonra Ç. isimli şahıs siparişlerini alıp yanımızdan ayrıldı ve birden geri dönerek kardeşim A. A.’ya saldırdı ve başörtüsünü tutarak ’Kapalı o...’ dedi. Ç. isimli şahıs kardeşime saldırıp vurmaya çalıştı ve kardeşimin başörtüsünü açtı."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





