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"Bataryanın telefonu var" dedirten Ulefone Power Armor 13 duyuruldu!

22.07.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulefone Power Armor 13 "trafo gibi telefon" sözünün hakkını verecek bir batarya ile birlikte lanse edildi. Üst düzey bir performans vaat etmeyen telefonun bataryası dışında dikkat çeken başka özellikleri var.

"Bataryanın telefonu var" dedirten Ulefone Power Armor 13 duyuruldu!

Çinli Ulefone, sık sık yeni akıllı telefonlar tanıtıyor. Xiaomi, Samsung veya Oppo gibi dev firmalara nazaran dayanıklı telefonlar konusunda çalışan şirket, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmekten geri durdurmuyor. Ulefone, Armor 11T 5G'nin piyasaya sürülmesinden sonra, şimdi de "Ulefone Power Armor 13" adını taşıyan yeni bir model ile karşımıza çıktı. Fakat sanki bu model bir telefon değil, telefon fonksiyonlarını yerine getirebilen bir batarya.

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TRAFO GİBİ TELEFON: ULEFONE POWER ARMOR 13

Böyle söylememizin elbette bir nedeni var. Çünkü Ulefone Power Armor 13, tam 13 bin 200 mAh'lik bir bataryayı gövdesinde taşıyor. Yani deyim yerindeyse telefonun bataryası değil, bataryanın telefonu var. Böylece Power Armor 13, bu kadar büyük bir bataryaya sahip olan dünyanın ilk dayanıklı telefonu oluyor. Ayrıca akıllı telefonun içinde başka sürprizler de bulunuyor.

Ulefone Power Armor 13 özellikleri

ULEFONE POWER ARMOR 13'ÜN ÖZELLİKLERİ

Ulefone Power Armor 13, 6.81 inç Full HD+ ekrana sahip. Telefon MediaTek Helio G95 yonga seti ile güçlendiriliyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Ancak bir MicroSD kart vasıtasıyla depolama alanı 1 TB'a kadar genişletilebiliyor. Ulefone Power Armor 13'ün arka tarafında ise 48 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası yer alıyor. Telefonda beşli flaş sistemi bulunuyor.

Android 11 işletim sistemi ile çalışan Ulefone Power Armor 13, iki nesne arasındaki mesafeyi kolayca ölçmeyi sağlayan bir kızılötesi sensör ile birlikte geliyor. Diğer özellikler arasında kulaklıksız FM radyo, IP68/69K sertifikası ve NFC bulunuyor.

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Ayrıca 13 bin 200 mAh'lik batarya 33W kablolu hızlı şarjı, 15W kablosuz şarjı ve 5W ters şarjı destekliyor. Trafo gibi telefon Ulefone Power Armor 13'ün fiyatı ise açıklanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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