Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde önceki gün Eşref Y. idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı. Servis şoförü Eşref Y, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı.

BAKAN SOYLU İSYAN ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil." demişti.

