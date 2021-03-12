HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

12.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı

Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği, 25 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili 4 okul idarecisi açığa alındı.

Kazanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin ilçede sürdürdüğü soruşturma kapsamında Sason İmam Hatip Lisesi Müdürü F.Ö. ve Müdür Yardımcısı A.K. ile Sason Anadolu Lisesi Müdürü A.T. ve Müdür Yardımcısı M.K'nin açığa alındığı öğrenildi.

Bakan Soylu'yu isyan ettiren kaza: 16 kişilik arabada 26 kişi vardıBakan Soylu'yu isyan ettiren kaza: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı

Kazayla ilgili idari ve adli soruşturma sürüyor.

Batman'ın Sason ilçesinde önceki gün Eşref Y. idaresindeki 72 BC 774 plakalı öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu kardeşler Selim ve Yasemin Barlık hayatını kaybetmiş, sürücü ile 25 öğrenci yaralanmıştı. Servis şoförü Eşref Y, hastaneden taburcu edildikten sonra gözaltına alınmıştı.

BAKAN SOYLU İSYAN ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'ın Sason ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin "16 kişilik arabada kaç kişi vardı biliyor musunuz, 26 kişi. Bu katliama açık davetiye çıkarmadır. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil." demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı yokAnkara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Batman Süleyman Soylu İçişleri Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı?

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Merkez Bankası yıl sonu büyüme tahmini arttı

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Şaşırtan paylaşım: Ayak sevme saati

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Oğluyla kavga eden 2 çocuğu okul servisinde öldürdü

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri | Çocuklar ve gençler hangi saatlerde dışarı çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma saatleri

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi paylaştı

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı yok

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar! Herkese ispirto içirmiş

'Palu ailesi' davasında kan donduran detaylar!

2021 fitre miktarı ne kadar? Fitre ne zaman ve kimlere verilir? Diyanet açıkladı

2021 fitre miktarı ne kadar?

Hafta sonu berberler açık mı? Cumartesi ve pazar berberler açık olacak mı?

Hafta sonu berberler açık olacak mı?

Yakup Çevik'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Korkunç olay! Kimyasal ile yakıp kemikleri çekiçle kırmış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.