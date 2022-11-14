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Bavullarda çocuk cesetleri bulundu... İki ülke bu olayla çalkalanıyor! Kimsenin haberi olmadan 4 yıl boyunca orada tutulmuşlar

14.11.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda ve Güney Kore ortaya çıkan bavul cinayetleriyle çalkalanıyor. Cinayetlerin iki ülkeyi de alarma geçirmesinin sebebi, terk edilmiş bavullarda bulunan 2 çocuk cesedinin Yeni Zelanda’da bulunması, ancak şüphelinin Güney Kore’de yaşıyor olması. Bavulların 3-4 yıldır bir depoda tutulduğu ifade edilen korkunç olayda Güney Kore, tutuklanan zanlıyı Yeni Zelanda’ya iade edeceğini açıkladı. Bir diğer dehşete düşüren detay ise söz konusu şüphelinin 2 kurbanın annesi olduğunun düşünülmesi.

Bavullarda çocuk cesetleri bulundu... İki ülke bu olayla çalkalanıyor! Kimsenin haberi olmadan 4 yıl boyunca orada tutulmuşlar

Son aylarda iki ülkenin gündeminde herkesin kanını donduran bavul cinayetleri var. Bir depoda içinde 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun cesedinin bulunduğu bavulların bir depodan çıkmasının ardından hem Güney Kore hem de Yeni Zelanda alarma geçmişti. Çünkü cesetler Yeni Zelanda'da bulunurken şüphelinin Güney Kore'de yaşadığı düşünülüyordu. Zanlı Güney Kore'de hızla yakalanıp tutuklanırken iade süreci de gündeme gelmişti.

İADE EDİLECEK

Son olarak Güney Kore Adalet Bakanlığı, iade konusuyla alakalı bir açıklama yaptı. Güney Kore Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Seul Yüksek Mahkemesinin, Lee soyadlı 42 yaşındaki kadının Yeni Zelanda'ya iade edilmesi kararını onayladığı kaydedildi.

Kararın alınmasında şüphelinin Yeni Zelanda vatandaşlığı, suç mahalli ve Güney Kore'nin ulusal çıkarlarının göz önünde bulundurulduğu kaydedildi.

Adalet Bakanlığı, gelecek 30 günde iadenin kesin zamanlaması konusunda Yeni Zelanda makamlarıyla istişare edecek.

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CESETLER AĞUSTOS AYINDA BULUNMUŞ, ŞÜPHELİ EYLÜL AYINDA YAKALANMIŞTI

Ağustosta 5 ve 10 yaşlarındaki iki çocuğun cesetleri, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir depodan çıkmıştı.

Bavullardaki cesetlerin 3-4 yıllık olduğu belirtilmişti.

Güney Kore polisi, Yeni Zelanda polisinin şüphelinin Güney Kore'de yaşıyor olabileceğini bildirmesi ve suçlunun iadesi talebi üzerine eylülde 42 yaşındaki şüpheli kadını yakalamıştı.

Polis, kadının Güney Kore'de doğduğunu ve daha sonra vatandaşlık elde ettiği Yeni Zelanda'ya taşındığını bildirmişti. Göçmenlik kayıtlarına göre, kadın, 2018'de Güney Kore'ye geri dönmüştü.

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2 ÇOCUĞUN ANNESİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Polis, Yeni Zelanda'daki eski adresinin bavulların yıllarca tutulduğu depoya kayıtlı olması nedeniyle şüphelinin 2 kurbanın annesi olduğu değerlendiriliyor.

Ulusal Polis Teşkilatı yetkilisi, şüphelinin iadesinin Seul Yüksek Mahkemesinde yapılacak incelemeye tabi olacağını belirterek, incelemenin 2 ayda yapılması gerektiğini söylemişti.

Yeni Zelanda polisi ise iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca kadının iade edilmesi için başvurduklarını ve şüphelinin iade edilene kadar hapiste kalması gerektiğini muhataplarına bildirdiklerini açıklamıştı. (AA)

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cinayet Güney Kore Yeni Zelanda çocuk bavul

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