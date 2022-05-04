Bayram dönüşü yoğunluk! Trafik durma noktasına geldi, kuyruklar oluştu

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine ve tatil bölgelerine giden tatilciler, bugün dönüş yolculuğuna başladı. D-100 Kocaeli geçişinde trafik akıcı şekilde ilerlerken, TEM Otoyolunda, trafiğin iki şeride düştüğü kısımlarda kuyruklar oluşuyor. Kuzey Marmara Otoyolu’nda ise trafik akıcı şekilde ilerliyor. Tedbir alan polis, jandarma ve karayolları ekipleri de önemli noktalarda hazır şekilde bekliyor.

ANKARA'YA GİRİŞ NOKTALARINDA DA BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Bayram tatilinde Ankara'dan da memleketlerine ya da tatil bölgelerine gidenlerin kente dönüşü başladı. Özellikle Ankara-Samsun yolunda, öğleden sonra başlayan yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Bazı bölgelerdeki yol çalışmaları nedeniyle araçların geçişleri iki taraflı olarak tek şerit halinde sağlanıyor.

Ankara’ya giriş noktaları İstanbul, Konya ve Eskişehir yollarında da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Vatandaşların huzur ve güven içinde bayramını geçirebilmesi için kent genelinde alınan tedbirler, giriş noktalarında yapılan denetimlerle sürdürülüyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak kontrol noktalarındaki denetimleri yarın sabah 08.00'e kadar sürecek.

43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlere geri dönüş için yola çıkan vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale’de trafiğe takıldı. Ankara-Samsun kara yolunda zaman zaman durma noktasına gelen araçlar, güçlükle ilerleyebildi.

Kara yolundaki yaklaşık 10 kilometreyi bulan araç yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri de yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalıştı.

Araçların akışı sağlanması için de bazı kavşaklar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zaman zaman meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da anında müdahale ediliyor. (İHA/AA)





