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Bayram mesajları 2019: Yakınlarınız için en güzel Ramazan Bayramı mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 11:49 | Son Güncelleme

2019’un Ramazan ayı sona erdi ve artık bayram zamanı. Bayram zamanı birlik ve beraberlik zamanıdır ki bayram da akraba ziyaretleri yapılacak ve cep telefonları ve sosyal medyadan tebrik mesajları gönderilecek. Siz de yakınlarınızın bayramını kutlamak isterseniz siz için hazırladığımız Ramazan Bayramı mesajları listesinden faydalanabilirsiniz. Haberimizde uzun veya kısa yazılı, resimli bayram mesajları yanında, sevgiliye, veya komik bayram mesajları da bulunuyor.

Bayram mesajları 2019: Yakınlarınız için en güzel Ramazan Bayramı mesajları

Bir Ramazan ayının da sonuna geldik. 2019’un Ramazan bayramı kutlu olsun, milletimize hayırlar, esenlikler getirsin. Sizin de bayram temennileriniz böyleyse bunu güzel bayram mesajları sayesinde çevrenizle paylaşabilir, yakınlarınıza güzel Ramazan bayramı mesajları gönderebilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI

Sizin hazırladığımız Ramazan bayramı mesajları derlemesinde farklı türlerde bayram mesajları bulabilirsiniz. Instagram gibi görsel odaklı platformlar için resimli bayram mesajları, Twitter gibi karakter sınırı olanlar için kısa bayram mesajları, Whatsapp gibi samimi sohbetler için komik bayram mesajları, Facebook için uzun bayram mesajları ve en yakınınız yani sevgiliniz, eşiniz için sevgiliye bayram mesajları haberimizde hep bir arada...

KISA BAYRAM MESAJLARI

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlı günlere haberci olmasını temenni ederim.

Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık dolsun bayramınız kutlu olsun.

Ne mutlu ki Hz. Allah’a Ramazan olan canlara. Ramazan Bayramınız mübarek olsun

Bayramların en güzeli ve hayırlısını diliyorum size. Bayramınız mübarek Olsun.

Tatil günlerinizi mutlu bir şekilde geçirmenizi diler iyi bayramlar dilerim...

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Bayramınızın da güzel bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Herkesin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık, esenlik ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.

Bayramın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

Kalpler ancak Allah c.c.’ yi anmakla huzur ve saadete erebilir. Dua ve selam ile Ramazan Bayramınızı kutlarım.

Sevgi denizinde yüzercesine bir bayram geçirmenizi dilerim. Bayramınız kutlu olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

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Mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin…

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli bayramlar dileğiyle.

Her şeye gücü yeten Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Bayramlar.

Bu mübarek bayramda kalplerinizde barış gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun bayramınız mübarek olsun.

KOMİK BAYRAM MESAJLARI

Telefonum telefonunuzun bayramını en içten dileklerle kutlar, uzun batarya ömürleri diler.

Bayram mesajı, anla işte. Bu bir bayram mesajıdır.

Tanrı’dan su istedik, denizleri; çiçek istedik, kırları; dost istedik bu numarayı verdi…

Minareden atlarım, bayramını kutlarım.

Tatlı rüzgarların yaladığı kavak ağaçlarının altına saçılan bonbon taneleri sizin olsun, bayramınız mübarek olsun.

Bugün yüzün öpülmekten solsun, miden şekerle dolsun, cüzdanını mahalle bücürleri soysun. Bayramın kutlu olsun.

Bunu yazan tosun okuyanın bayramı mübarek olsun.

Biliyorsun, bugün bayram. Daha bayram devam edecek. Ben sadece bugünü kutlamak istemiyorum. Bu bir süreçtir.

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UZUN BAYRAM MESAJLARI

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramının yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle... Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun.

Bu mutlu günde, güzel insanlara, özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, sevgilerimizi, saygılarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmetle ve şefkatle dolu günlerin en değerlilerinden olan Ramazan Bayramınız kutlu olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Ramazan Bayramın mübarek olsun!

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Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Umutlarımızın hep yaşıyor olması, hoşgörünün bizleri kucaklaması, sağlıklı gülücüklerin bizi adres edinmesi, devletimizin baki kalması, yokluk ve kıtlığın bizden uzak olması, ayrılıkçı terörün bitmesi, gelecek nesillerimize yaşanası bir ülke bırakmamız; dilek ve temennileri ile...,

İslamın nurlu güneşi kalbinize dolsun, makamın cennet, cennette komşun Hz. Muhammed (S.A.V.) olsun, günlerin mutluluk, huzur, gönlün saadetle dolsun bayramın mübarek olsun.

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı’nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Bir Ramazan Bayramı daha geldi. Bu bayramın öncelikle milletimize, İslam alemine ve de insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan diliyoruz. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara..

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SEVGİLİYE BAYRAM MESAJLARI

Hayatıma mana katan biricik aşkımın bayramı kutlu ve mutlu olsun! Seni seviyorum İyi ki varsın.

Aşkım bugün de hayatımdasın bugün de kalbimdesin bayramın kutlu olsun seni çok seviyorum.

Yeni elbiseler, yeni umutlar yeni heyecan ve gülücüklerle hoş geldin bayram. Bana ve tüm sevdiklerime hoş geldin. Bayramın kutlu olsun sevgilim.

En güzel Anıları birlikte paylaşmak dileği ile en güzel hatıraları bu bayramda tazelemek dileği ile mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarız.

Bana en mutlu geçecek bayram, seninle beraber olabileceğim bayramdır. Biricik aşkımın bayramı kutlu olsun..

Seninle olduğumuz bayramın kutlu olsun dileklerimi, sensiz geçirdiğimiz bayramlarda da kutlu olsun diyebilecek kadar seni seviyorum!

Hadi gel, bu bayram da tut ellerimi! Benimle yan, tutuşalım birlikte. Benimle meydan oku her çaresizliğe. Benimle uyu, benimle uyan. Birlikte varalım nice bayramlara… Ramazan Bayramın kutlu olsun aşkım.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyorum. Tabi ki benim ile aşkım.

Bu değerli Ramazan Bayramın da kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarını kabul etsin. Bayramın mübarek olsun aşkım.

Sadece bu bayram değil, erişebileceğimiz her bayram benim için özeldir. Canım! Seni seviyorum!

Aramızdaki mesafeye inat, yürekten bir dua ve içten bir mesaj ile bütün mesafelerin tükendiği, Ramazan Bayramın kutlu olsun canım. Seni çok seviyorum.

Sensiz yaşamın anlamını yitirdiği, hayatıma anlam katan aşkım… Ramazan Bayramın mutlu ve kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın!

Eğer mutluluğun bir kokusu olsaydı, bu senin kokun olurdu. Ramazan Bayramını kutluyorum bebeğim..

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Bayram Mesajları Ramazan Bayramı mesajları

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