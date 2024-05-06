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Erdoğan 'yumuşama' dedi, Özgür Özel rest çekti! Görüşmede "talimat verildiği" iddiasına yanıt verdi

06.05.2024 14:14
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Geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen tarihi görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da CHP lideri Özgür Özel de görüşmenin olumlu geçtiği gibi iyimser mesajlar dışında detaylı bir açıklama yapmadı. Erdoğan'ın görüşmede "Talimat verdim" dediği iddiası Özel'e de soruldu. Özel öte yandan Erdoğan'ın görüşme sonrası yaptığı 'yumuşama' vurgusunu akıllara getirerek rest çekti.

Erdoğan 'yumuşama' dedi, Özgür Özel rest çekti! Görüşmede "talimat verildiği" iddiasına yanıt verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tarihe geçen görüşmesinin detaylarını konuşmaya devam ediyor. Görüşmenin ardından iki lider de olumlu mesajlar verdi ancak rekabet de eksilmeden sürecek görünüyor. Bunun ilk emarelerini Özgür Özel bugün yaptığı açıklamalarla ortaya koydu.

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"NEYİN YUMUŞAMASINDAN BAHSEDİYORLAR?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Karşıyaka Mezarlığı’na giderek idam edilişlerinin 52. yıl dönümünde Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı mezarı başında andı. Özel ve beraberindeki heyet önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından Deniz Gezmiş’in mezarına karanfil bıraktı.

Anma töreninin ardından mezar başında konuşma gerçekleştiren Özel, "Buradan sesleniyoruz. ODTÜ öğrencileri 25 yaşında günahsız çocukların yazdıkları yazının olduğu stadyumda geleneksel tören yapmak isteyince onun karşısına polis, jandarma çıkaranlar neyin yumuşamasından bahsediyorlar. Hadi görelim yarın yumuşayalım, Deniz’in, Yusuf’un ve Hüseyin’in hatırasına, ODTÜ’deki kardeşlerimize saygı gösterin bir görelim bakalım nasıl oluyor bu yumuşama. Taksim yasak yumuşayalım, Devrim Stadı yasak normalleşelim" diye konuştu.

Erdoğan merakla beklenen açıklamasında o kelimeyi vurguladı Erdoğan merakla beklenen açıklamasında o kelimeyi vurguladı

ERDOĞAN "TALİMAT VERDİM" DEDİ Mİ?

Özel, mezar başındaki konuşmasının ardından basın mensuplarını sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmede tutuklu generallere ilişkin Erdoğan’ın "talimat verdim" ifadelerini kullandığına yönelik soru üzerine, Özel, "İki genel başkan bir görüşme yaptıktan sonra ya ortak bir açıklama yapılır ya da herkes görüşmeyle ilgili kendine ait kısımlar hakkında bilgi verebilir. Diğeri son derece müzakere tekniğine aykırı bir iştir. ’Ben şöyle dedim, bana böyle dediler’ dediğinizde görüşmenin belli seyrini, bundan sonra olabilecek olumlu görüşmeleri engellemiş olursunuz" dedi.

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"BELLİ TALEPLERİ ÇOK NET ŞEKİLDE DİLLENDİRDİK"

Erdoğan’la görüşmelerinde Gezi Parkı ve 28 Şubat davası gibi konuların da gündeme geldiğini söyleyen Özel, "Daha önce söylediğimiz her şey ve daha fazlası toplantıda konuşuldu ve büyük bir nezaketle karşılıklı müzakere edildi. Görüş alışverişi yapıldı. Bizim tarafımızdan belli talepler çok net şekilde dillendirildi. Ben bu marj içinde kalmak durumundayım" diye konuştu.

AA-20240502-34442623-34442622-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_CHP_GENEL_BASKANI_OZELI_KABUL_ETTI

SİNAN ATEŞ'İN EŞİNDEN RANDEVU ALDI

Sinan Ateş iddianamesine ilişkin soruya ise Özel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin hem Ateş’in ailesini, hem de kamuoyunu rahatsız ettiğini dile getirdi.

Sinan Ateş’in eşinin kendisinden randevu talebinde bulunduğunu ve bugün görüşeceklerini kaydeden Özel, "Ondan sonra da kendisinin tabii bu konuyla ilgili topluma mal olan tepkisini hep birlikte biz de sizlerden takip ettik. Onun dışında kendisiyle de görüştükten sonra daha fazla, daha net bir şeyler söyleme imkanı bulursunuz" şeklinde konuştu.

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ERDOĞAN'DAN İADEİZİYARET TALEBİ GELDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından iadeiziyaret talebinin olup olmadığı hakkındaki soruya ise Özel, "Bize henüz böyle bir başvuru yapılmadı. Böyle bir talepte bulunulacağını biliyoruz. Netleşen bir tarih olduğunda zaten açıklanır" cevabını verdi.

CHP içinde karışıklıklar olduğuna dair iddialar hakkındaki soru üzerine de Özel, "Türkiye’nin birinci partisini, yüzde 38 oy almış bir partiyi, gelecek seçimlerde Türkiye’nin iktidar partisi olmak için canla başla çalışan ve buna yürekten inanmış kadroların partisini kim karıştırmak isteyebilir? Kim komplo teorileriyle bizleri meşgul etmek isteyebilir? Bunlar özgüvensiz dönemden kalan meseleler. Kendimize güvenimiz tam. Kayıt dışı siyasete karşıyız, her şeyi gözlerinizin önünde yapıyoruz. Açıklıyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Hiç kimse korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi’ni tankıyla, topuyla, tüfeğiyle darbeciler karıştıramadı. Biz her seferinde bazen düştük, hep beraber düştüğümüz yerden kalktık. Şimdi yerdeyken kalkacağına inanan bir parti, tarihinin en önemli çıkışlarından birinde böyle özgüvensiz sorularla, özgüvensiz tartışmalarla kimse kimseyi meşgul etmesin. İşimiz var, daha iktidar olacağız" değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

ERDOĞAN'DAN 'YUMUŞAMA' VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşmesini değerlendirirken yaptığı 'yumuşama' vurgusuyla dikkat çekmiş, şunları kaydetmişti:

"Bu adımın atılmasıyla siyasetin yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür beye ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim; Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

AA-20240502-34442578-34442574-CUMHURBASKANI_ERDOGAN_CHP_GENEL_BASKANI_OZELI_KABUL_ETTIBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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