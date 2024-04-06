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Bayram öncesi herkes oraya akın etti! Yoğunluk oluştu... Yaptırmak için sıraya girdiler

06.04.2024 12:05
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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Çankırı’da tatil için başka şehirlere gitmek için yola çıkacak vatandaşlar oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

Bayram öncesi herkes oraya akın etti! Yoğunluk oluştu... Yaptırmak için sıraya girdiler

Ramazan Bayramına sayılı günler kala aracı ile yolculuğa çıkacak vatandaşlar, araçlarının genel bakımlarını yaptırmak için oto sanayilerin yolunu tuttu. Çankırı’da, sürücüler yağ, su, fren gibi rutin bakımları için sıraya girdi. Çankırılı oto tamir ustaları, sürücülerin araçlarındaki rutin bakımlarını ihmal etmemelerini söyledi.

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“UZUN YOLA GİDEN SÜRÜCÜLERİN MUTLAKA ARAÇLARININ RUTİN KONTROLLERİNİ YAPTIRMALARI GEREKİR”

Bayram öncesinde yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını söyleyen oto tamir ustası İsa Özkan, “Son bir haftadır bayram hareketliliği başladı. Uzun izinleri olduğu için yola çıkmadan önce araçlarını kontrol ettirmek istiyorlar. Sürücüler, uzun yol yapacakları için belirli bir şikayet değil de araçlarını kontrol ettirmek için geliyorlar. Fren, su, yağ, klima kontrolü için geliyorlar. Bizler de bir eksiği varsa yapıp gönderiyoruz. Bayram öncesi daha çok hızlanma olur, bayram dönüşü de hareketlilik devam eder. Uzun yola giden sürücülerin mutlaka araçlarının rutin kontrollerini yaptırmaları gerekir” dedi.

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Aracına bakım yaptıran Ersin Aşık, “Bayram öncesi aracımızın bakımlarını yaptırma için sanayiye getirdik. Arızalarını ve bakımlarını yaptırıyoruz” diye konuştu.

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Araçların uzun yollarda arıza yaptığını belirten Ahmet Kubilay, “Bayram tatiline çıkan vatandaşların Ilgaz, Ankara, Kastamonu taraflarında arızalar yapıyor. Biz de o araçları çekiyoruz. Şu an bir yoğunluk var” şeklinde konuştu. (İHA)

d1b9127b-7402-4111-a8fb-73a564543fd5Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bayram oto sanayi
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