HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bayram tatili başladı! Tatilciler yollarda: 6600 nüfuslu o ilçeyi bayramda 500 bin kişi ziyaret edecek!

Bayram tatili başladı! Tatilciler yollarda: 6600 nüfuslu o ilçeyi bayramda 500 bin kişi ziyaret edecek!

06.04.2024 10:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 günlük bayram tatili başladı. Yurt genelinde herkes bu tatili değerlendirmek amacıyla ya memleketlerine ya da tatil beldelerine gidiyor. Tatilciler her ne kadar yazlık bölgeleri tercih etseler de Karadeniz bölgesi de bu bayram yine ziyaretçi akınına uğrayacak yerlerden birisi. Tatili değerlendirmek isteyen vatandaşlar Batı Karadeniz'in incisi akın etmeye hazırlanıyor. 6600 nüfusu olan ilçenin bayram boyunca 500 bin ziyaretçi ağırlaması bekleniyor!

Bayram tatili başladı! Tatilciler yollarda: 6600 nüfuslu o ilçeyi bayramda 500 bin kişi ziyaret edecek!

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Amasra Kalesi’nin yer aldığı, Batı Karadeniz’deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar yüzde 90’a ulaştı. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra’yı günübirlik tatilcilerle birlikte Ramazan Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Amasra, geçen yıl 4 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 200 bin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 500 bin tatilciyi ağırlamıştı.

r

‘BAYRAM SÜRESİNCE AMASRA’YI 500 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETMESİNİ BEKLİYORUZ’

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, "Amasra, 9 günlük bayram tatiline Amasra Kaymakamlığı’nın koordinesinde işletmelerimizle beraber hazırlandı. Otellerimiz ve pansiyonlarımızda yüzde 90 rezervasyon oranımız var. Tarihi ve kültürel mekanlarımız, müzemizle, balığımız ve salatamız ile tüm Amasra’yı sevenleri bekliyoruz. Bayram süresince 500 bin kişinin ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu yönde bütün tedbirlerimizi aldık” dedi.

t

MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA GÜNDE 10-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor. Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, “Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 10-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu’nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" diye konuştu.

w

y

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hızla yayılıyor! Kansere savaş açan 4 besinHızla yayılıyor! Kansere savaş açan 4 besin
Denizde görüldü, paniğe neden oldu! Yüzlerce var... Yer: AntalyaDenizde görüldü, paniğe neden oldu! Yüzlerce var... Yer: Antalya
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Zonguldak Amasra bayram tatili tatil
En Çok Okunan Haberler
Evinin kapılarını açtı! Tuvaleti görenler şoke oldu

Evinin kapılarını açtı! Tuvaleti görenler şoke oldu

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Canlı yayında İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Skandal anlar: Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

Canlı yayında İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Skandal anlar: Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

O vaadi seçimi kazandırdı! Rakiplerine büyük fark attı

O vaadi seçimi kazandırdı! Rakiplerine büyük fark attı

Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında Kılıçdaroğlu gerilimi!

Uğur Dündar ve Cemal Enginyurt arasında Kılıçdaroğlu gerilimi!

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ı tebrik edip İmamoğlu'nu aramadı

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ı tebrik edip İmamoğlu'nu aramadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.