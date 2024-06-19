Bayram tatilinde kahreden olay! Ailesi haberi alınca yıkıldı: 4 yaşındaki çocuk hayata böyle veda etti

Bahçesaray ilçesinde Mehmet Ali Çapur önceki gün ailesiyle birlikte yaylaya çıktı, ardından kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Van AFAD ekipleri sevk edildi.

YAYLALARDA ARANDI, BULUNAMADI

Çapur için Han ile Sündüz yaylaları mevkisinde arama çalışması başlatıldı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı.

CESEDİ AKARSUDAN ÇIKTI

İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından bölgedeki akarsuda arama yapıldı. Aramalar sonunda Mehmet Ali Çapur'un kaybolduğu noktaya yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan çocuğun cenazesi, Bahçesaray Devlet Hastanesine götürüldü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





