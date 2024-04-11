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Bayram tatilinin acı bilançosu: 38 kişi hayatını kaybetti, 5026 yaralı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.04.2024 10:15
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Bayram tatili başlayalı 5 gün oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya trafik kazalarıyla ilgili acı bilançoyu paylaştı. Tatilin ilk 5 gününde 3 bin 71 trafik kazası meydana gelirken 38 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle 5 bin 26 kişi ise yaralandı.

Bayram tatilinin acı bilançosu: 38 kişi hayatını kaybetti, 5026 yaralı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 3’üncü günü olan dün 618 trafik kazasının meydana geldiğini, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldiğini, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.”

AA-20240410-34240923-34240921-NEVSEHIRDE_TARLAYA_DEVRILEN_OTOMOBILDEKI_3_KISI_YARALANDI


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ali Yerlikaya
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