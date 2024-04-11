Bayram tatilinin acı bilançosu: 38 kişi hayatını kaybetti, 5026 yaralı

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bayram tatilinin 5'inci günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde 618 trafik kazası meydana geldi. Bayram tatilinin ilk 5 gününde toplam; 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. 38 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 5 bin 26 vatandaşımız ise yaralandı." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

#HayatlaYarışılmaz❗️

Bayram tatilinin 5. günü 10 Nisan 2024 Çarşamba gününde;



📌6️⃣1️⃣8️⃣ trafik kazası meydana geldi.

📌3️⃣3️⃣9️⃣.2️⃣8️⃣5️⃣ araç denetlendi.

📌2️⃣1️⃣.8️⃣0️⃣7️⃣ araca hız ve radar işlemi,

📌1️⃣6️⃣.6️⃣5️⃣0️⃣ araca ise diğer işlemler yapıldı.



Bayram tatilinin ilk 5️⃣ gününde toplam;… pic.twitter.com/8atkkQClEj — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 11, 2024

DENETİMLER DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 3’üncü günü olan dün 618 trafik kazasının meydana geldiğini, 339 bin 285 aracın denetlendiğini, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 5 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba) 3 bin 71 trafik kazası meydana geldiğini, 38 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 26 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkartmayalım.”







