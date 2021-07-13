Bayramda çocuklar için birbirinden şık kombin önerileri

Bayram ziyaretlerinde çocuklarınızın şirinliğine şirinlik katacak elbiseler, renkli t-shirtler, desenli gömlekler, pratik ve şık tulumlar ve çok daha fazlasını sizler için seçip kombinledik. İşte çocuk kıyafetlerine özel %50’ye varan indirimli bayramlık kombinler…

1- Sıcak bayram günlerinde hem göz alıcı, hem de rahat

Koton günlük elbisenin hava aldıran pamuklu kumaşı sayesinde çocuğunuz sıcak bayram günlerinde rahat ederken şıklığından ödün vermez. Yaz aylarına uygun sarı rengi ve ortasındaki fiyongu ile çocuğunuzun bayram ruhunu yakalayacağı elbiseye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Çocuğunuzun şık görüntüsünü tamamlamak için beyaz, fiyonklu rugan görünümlü Seventeen Rugy Kız Çocuk Babeti tercih edebilirsiniz.

2- Erkek çocuklarının en sevdiği desenler

DeFacto Erkek Çocuk Galaksi Desenli Tişört erkek çocuklarının en sevdiği renk ve desene sahip.

Lacivert tişörtü çocuğunuza DeFacto Trousers Boy kot pantolon ile beraber giydirerek uyum yakalayın.

PUMA X-Ray 2 Square Ayakkabı ile kombini tamamlayın.

3- Kızlar bu elbiseye bayılacak!

Kırmızının en güzel tonuna sahip çiçekli DeFacto Woven Dress Girl kız çocuklarının rüyalarını süsleyecek!

Kızınız bayram gezmelerinde cıvıl cıvıl elbisenin altına Clavi Beyaz Kız Çocuk Sandalet giyerek sıcak havalarda rahat dolaşsın.

4- Küçük beyefendilere yol açın...

DeFacto Kısa Kol Papyonlu Gömlek ile erkek çocuğunuz tam bir centilmen olacak.

Kırmızı papyonlu gömlek Jack and Jones Erkek Çocuk Jean ile bir takım elbise edasına bürünür.

Çocuğunuzun şık tarzını kırmızı ve siyah renkli Slazenger Energy Spor Ayakkabı ile tamamlayın.

5- En sevimli kız bebek kombini

En sevimli bebekler için de kombin hazırlamayı unutmadık. For My Baby Bluz-Şort Takımı pembe rengi ve büzgü detaylarıyla dünyalar tatlısı bebeğinize çok yakışacak.

Rengarenk ve eğlenceli bir ayakkabı olan Skechers Kız Bebek Heart Lights, bluz ve şort takımına çok yakışacak.

6- Geleceğin prenslerine en şık kombinler

Genel Erkek Bebek Takım tişört, ekoseli yelek ve pantolon içeren paketi ile erkek bebeğinize çok yakışır.

Sarı, siyah ve beyaz renkleri baskın olarak kullanılan takım altına mavi renkli Adidas Tensaur Run spor ayakkabı ile enerjik bir kombin yaratın.

7- Enerjik ve rengarenk!

Elbise giymeyi tercih etmeyen kız çocuklarının severek giyeceği Hummel Baına Çocuk Tişört ile Karamela Pantolonu kombinleyerek hem renk uyumu yaratın hem de hareketli bir tarz oluşturun.

Dinamik kombinini Kinetix Kız Çocuk Sneaker ile tamamladığınız çocuğunuz doya doya koşup oynasın.

8- Yaz renkleri ve sade parçalar

Yeşilimsi açık rengi ile son derece yazlık bir parça olan United Colors of Benetton Polo t-shirt ile gri renkli Adidas Çocuk Şortu bir araya getirerek erkek çocuğunuz için sportif bir kombin yapın.

Bayramda arkadaşlarıyla bir araya gelen çocuğunuzun doyasıya oynayabilmesi için tarzını Skechers Boy's Dynamight 2.0 Vordix Spor Ayakkabı ile tamamlayın.

9- Beyazlar içinde bir prenses!

Macawi Kız Elbise beyaz renkli ve noktalı dokusuyla kızınızı bir prensese çevirir. Ultra esnek ve pamuklu elbisenin içinde dünya tatlısı biricik kızınız rahat etsin.

Pink Step Babet ile harika bir kombin yaratabileceğiniz elbise sayesinde prensesiniz bayram gezmelerinde mutlu olsun.

10- Baskılı kıyafetler ile çifte bayram

Çocuklara bayramda en sevdikleri süper kahraman ve oyunlara dair baskılı tişörtler alarak çifte bayram yaşatın. Minecraft Çocuk Tişört Beyaz Unisex Kesim hem kız hem de erkek çocukların severek giymek isteyeceği bir modeldir.

Bayramda en sevdiği oyunun tişörtünü giyen çocuğunuzun giyimini erkekler için DeFacto Erkek Çocuk Regular Fit Jean Pantolon, kızlar için ise United Colors of Benetton Renkli Ponte Jegging Kız çocuk Pantolon ile tamamlayın.



