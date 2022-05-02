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Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

02.05.2022 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar bayram gününde "Hastaneler ve sağlık ocakları bayramda açık mı?" sorusunu araştırıyor. Sağlık sorunu sebebiyle sağlık ocağı ve hastanelere gitmek isteyen kişiler konu ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Peki bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? İşte merak edilenler...

Bayramda hastaneler ve sağlık ocakları açık mı? 2022 Ramazan Bayramı'nda hastaneler ve sağlık ocakları çalışıyor mu?

2 Mayıs Pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan Ramazan Bayramı vatandaşlar tarafından heyecan ile bekleniyor. Ülke genelinde sağlık ocağı ve hastanelerin açık olup olmadığı da gündem olan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nda birçok kamu kurum ve kuruluş kapalı olurken, hastanelerin durumu da belli oldu.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA HASTANELER AÇIK MI?

Bayramda diğer kamu kuruluşları gibi hastaneler ve sağlık ocakları da çalışmayacak. Fakat hastanelerde acil bölümü hasta kabulüne devam edecek. Poliklinikler ise kapalı olacak.

Ayrıca bayram haftasında kapalı olan sağlık ocaklarında aşı randevusu almış olanlar randevularını bayram sonrasına erteleyebilecek. İsteyenler için de aşı randevuları hastanelere yönlendirilecek. Bu sayede isteyen hastanede aşısını yaptırmış olacak.

BAYRAMDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

"2, 3, 4 Mayıs tarihlerinde sağlık ocakları açık mı?" sorusunun yanıtı da merak edilen konulardan biri oldu. Sağlık ocaklarının Ramazan bayramında açık olmayacağı da belli oldu. Ramazan Bayramı süresince yani 2, 3 ve 4 Mayıs'ta Aile Sağlığı Merkezleri kapalı olacak ve hizmet vermeyecek.

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Ramazan Bayramı sağlık ocağı

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